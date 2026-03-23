북 김여정 "일본이 원한다고 북일정상회담 실현 안돼"

▲ 김여정 북한 노동당 총무부장

김여정 북한 노동당 총무부장은 다카이치 사나에 일본 총리가 북일정상회담 의향을 밝힌 데 대해 "일본이 원한다고 하여, 결심하였다고 하여 실현되는 문제가 아니다"라고 밝혔습니다.김 부장은 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 "일본 수상(총리)이 우리가 인정하지도 않는 저들의 일방적 의제를 해결해 보겠다는 것이라면 우리 국가지도부는 만날 의향도, 마주 앉을 일도 없다"면서 이렇게 말했습니다.다카이치 총리는 현지시간 지난 19일 미국 워싱턴DC 백악관에서 열린 미일정상회담 뒤 취재진에게 트럼프 대통령이 일본인 납북자 문제 해결을 지지했다며 "김정은 국무위원장과 직접 만나고 싶은 마음이 매우 강하다는 점을 (트럼프 대통령에게) 전달했다"고 밝혔습니다.김여정이 언급한 '우리가 인정하지도 않는 저들의 일방적 의제'는 일본인 납북자 문제를 가리키는 것으로 보입니다.일본 정부는 1970∼1980년대 자국민 17명이 북한으로 납치됐으며, 그중 2002년 고이즈미 준이치로 당시 총리의 방북 후 일시적 귀환 형태로 돌아온 5명을 제외한 12명이 북한에 남아 있다고 보고 있습니다.그러나 북한은 12명 중 8명이 사망했고 4명은 아예 오지 않았다며 해결해야 할 문제가 없다고 맞서고 있습니다.김여정 부장은 "두 나라 수뇌들이 서로 만나려면 우선 일본이 시대착오적인 관행, 습성과 결별하겠다는 결심부터 서 있어야 한다"며 "일본은 이와는 정반대 방향으로 멀리 나아가고 있다"고 주장했습니다.이어 "우리는 여전히 구태의연한 사고와 실현 불가능한 아집에 포로 되어 있는 상대와는 마주 앉아 할 이야기가 없다"며 "철저히 개인적인 입장이기는 하지만 나는 일본 수상이 평양에 오는 광경을 보고 싶지 않다"고 덧붙였습니다.