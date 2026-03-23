민주 김지호, 재심 앞두고 1인 시위…"김병욱 장남 아파트 구입 자금 검증해야"

▲ 더불어민주당 경기도당

민주당이 성남시장 후보로 청와대 정무비서관을 지낸 김병욱 후보를 단수공천한 가운데, 김지호 성남시장 예비후보가 민주당 공천관리위원회 재심위원회를 앞둔 오늘(23일) 오후 서울 여의도 민주당 중앙당사 앞에서 1인 시위를 진행했습니다.앞서 김지호 예비후보는 경기 성남시장에 도전했다가 컷오프됐고 이후 재심을 신청했습니다.김지호 예비후보는 1인 시위를 열고 "언론에 보도된 김병욱 후보 장남의 강남 아파트 매입 과정에서 제기된 '아빠 찬스' 의혹 등에 대한 검증이 필요하다"며 "재심위원회가 공천의 공정성과 국민 눈높이에 부합하는 판단을 해달라"고 촉구했습니다.김지호 예비후보는 30세 강남 아파트 구입 자금 28억 상세 출처, 아빠 찬스 자금 차용 및 이자 지급 여부, 대출 이자 원리금 상환 및 유학 자금 출처, 배우자 보유 현금 자산 증가 경위 등에 대해 당 차원에서 검증해야 한다는 입장입니다.관련 의혹에 대해 김병욱 후보는 "아들이 집을 살 때 일정 부분 공증을 받고 대출을 해준 것"이라고 해명한 바 있습니다.앞서 조승래 민주당 사무총장은 김지호 예비후보의 재심 신청에 대해 "결과가 어떻게 될 것인지 예단하기 어렵지만 경기도당 공관위에서 왜 그렇게 판단했는지, 김지호 예비후보의 주장이 정당한지 등을 (중앙당 재심위원회가) 독립적으로 판단할 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)