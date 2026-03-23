김효주, '세계 2위' 꺾고 '통산 8승'

<앵커>



미국 LPGA 투어에서 김효주 선수가 정상에 올랐습니다. 세계랭킹 2위 넬리 코르다의 맹추격을 따돌리고 통산 8승째를 거뒀습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



3라운드까지 2위 코르다에 다섯 타나 앞서있던 김효주는, 마지막 날 코르다의 거센 추격에 10번 홀에서 공동 선두를 허용했습니다.



하지만 11번 홀에서 정교한 아이언샷으로 다시 1타 차로 앞서갔고, 파3 13번 홀에서는 티샷이 그린을 크게 벗어난 위기에서 어프로치샷이 깃대에 맞는 행운이 따르며 파를 지켜냈습니다.



14번 홀이 압권이었습니다.



그린 경사를 따라 휘어 들어가는 그림 같은 버디 퍼트로, 2타 차 리드와 승기를 잡았습니다.



합계 16언더파를 기록한 김효주는 코르다를 1타차로 따돌리고 1년 만에 우승을 추가하며 통산 8승째를 거뒀습니다.



첫날부터 나흘 내내 선두를 놓치지 않고 '와이어 투 와이어' 우승을 달성하며 6억 8천만 원의 상금을 받았습니다.



[김효주/LPGA 통산 8승 : 계속 리더를 지키고 있다가 (코르다와) 동타가 되는 바람에 예상치 못한 일들이 좀 벌어진 것 같아요. 그래도 우승해서 기분이 좋은 것 같습니다.]



이달 초 중국 대회 이미향에 이어 두 대회 연속 우리 선수가 우승했습니다.



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PGA 투어에서는 3라운드까지 선두였던 임성재가 마지막 날 3타를 잃고 공동 4위로 마쳤습니다.



(영상편집 : 박기덕)