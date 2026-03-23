뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"일주일 만에 2배" 무섭게 올랐는데…정부 "과도한 우려"

홍영재 기자
작성 2026.03.23 21:06 수정 2026.03.23 21:29 조회수
PIP 닫기
<앵커>

경유차에 쓰이는 요소수 가격이 최근 눈에 띄게 올랐습니다. 정부는 요소수의 경우 중동 사태와 관련이 없다며 과도한 우려라고 설명했습니다. 그러면서 4월 원유 공급 위기설에 대해서도, 대체물량 확보와 비축유 방출로 충분히 대응할 수 있다고 내다봤습니다.

홍영재 기자가 보도합니다.

<기자>

화물트럭 운전기사 명장호 씨는 요즘 온라인 쇼핑몰에서 요소수 가격이 무섭게 올라 부담이 커졌다고 말합니다.

[명장호/화물트럭 기사 : 한 일주일 지나니까 지금 배가 올랐어요. 제가 한 9200원대에 구입한 게 지금 한 2만 800원이고.]

한 요소수 무인 판매점에는 수급 문제로 극소량씩 입고 예정이란 안내문이 붙었습니다.

5년 전 중국의 수출 통제로 요소수 대란이 벌어진 뒤 중동산 수입 비중이 늘었는데, 최근 중동 사태로 수입이 막혔으니 국내 공급 감소로 이어질 것이란 우려에 따른 것으로 보입니다.

하지만, 요소수 사태가 재현될 것이란 주장은 사실과 다르다는 게 정부와 업계의 설명입니다.

수입처가 다변화되고 있지만 차량용 요소수는 여전히 중국산 비중이 높고, 지난해 중동 지역 수입 물량은 6%에 불과하다는 겁니다.

[박동일/산업통상자원부 산업정책실장 : 전체적으로는 저희가 지금 파악하기로는 (요소) 재고량이 상당 부분 있는 걸로 이해하고 있습니다. 그래서 그런 부분에 대해서 과도한 우려가 있지 않을까.]

정부는 '4월 원유 위기설'에 대해서도 선을 그었습니다.

정유사들이 호르무즈 해협을 우회하는 대체 경로를 통해 물량을 확보하고 있고, UAE에서 도입하기로 한 원유 2천4백만 배럴도 이달 말부터 순차적으로 들어올 예정이라고 밝혔습니다.

민간 재고가 바닥날 것으로 예상되는 4월 중순에는 비축유 방출도 준비하고 있습니다.

다만 플라스틱 등 다양한 제품의 기초 원료로 쓰이는 나프타 수급에 대한 우려는 계속되고 있습니다.

LG화학은 나프타 공급 차질로 에틸렌을 연간 80만 톤 생산할 수 있는 전남 여수 2공장 가동을 중단했습니다.

정부는 정유사 나프타 수출 물량을 내수로 전환하고 필요시 긴급수급조정 명령을 발동할 계획이라고 밝혔습니다.

(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 김윤성, VJ : 정한욱)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
홍영재 기자 사진
홍영재 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지