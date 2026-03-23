희생자 13명 신원 확인… '업무상 과실치사상' 혐의 적용 검토

<앵커>



경찰과 소방, 국과수 등 관계 기관이 화재 원인을 규명하기 위해 합동 감식에 나섰습니다. 그럼 화재 현장으로 가보겠습니다.



김민준 기자 먼저 오늘(23일) 진행된 현장 합동 감식 소식부터 전해주시죠.



<기자>



네, 오전 10시 반에 시작된 현장 합동 감식은 오후 5시까지 이뤄졌습니다.



현장 감식에는 경찰과 검찰, 소방, 노동부 등 10개 기관 64명이 투입됐는데, 유족 대표 2명도 참여해서 현장을 둘러봤습니다.



2014년 이후 여러 차례에 걸쳐 건물과 주차장 등이 증축된 걸로 알려진 가운데, 도면에도 없는 미허가 시설로 9명의 희생자가 발견된 2.5층 휴게 공간이 인명피해를 키운 건 아닌지 등을 꼼꼼히 살펴본 걸로 알려졌습니다.



<앵커>



희생자들에 대한 신원 확인은 끝났습니까?



<기자>



경찰은 희생자 14명 가운데 13명의 신원 확인이 완료됐다고 밝혔습니다.



앞서 신원이 확인됐던 2명에 이어 추가로 11명의 신원 결과를 받은 경찰은 이를 유족들에게 알려줬습니다.



신원이 확인되지 않은 나머지 한 명은 DNA가 검출되지 않을 정도로 시신이 훼손돼 확인이 늦어지는 걸로 전해졌습니다.



<앵커>



경찰 수사는 어떻게 진행되고 있나요?



<기자>



경찰은 오늘 안전공업 공장 두 곳에 대한 압수수색을 9시간 가까이 진행하면서, 대표와 임직원 10명의 휴대전화도 압수했습니다.



[조대현/대전경찰청 형사기동대장 : 급격하게 연소된 부분 그리고 다수의 피해자가 대피하지 못한 부분 그리고 지금까지 제기됐던 모든 의혹에 대해서 다각도로 면밀히 살펴볼 예정입니다.]



경찰은 대표 등에 대해 '업무상 과실치사상' 혐의 적용을 검토 중인데, 안전 확보에 대한 직원들의 요구를 무시했는지 등도 따져볼 예정입니다.



고용노동부는 "중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 혐의가 적용될 수 있는 사업장"이라고 밝혔습니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 이승희, 현장진행 : 박영일)