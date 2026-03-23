오판으로 시작된 전쟁?…"출구 없는 전쟁의 늪"

<앵커>



4주째로 접어든 전쟁은 출구를 찾지 못하고, 갈수록 격화하고 있습니다. 이스라엘 정보기관 모사드의 잘못된 정보와 판단으로 전쟁이 시작됐고, 트럼프가 전쟁에 대한 통제력을 잃고 공황 상태에 빠졌다는 비판까지 제기되고 있습니다.



박재연 기자가 보도합니다.



<기자>



지난달 28일, 전쟁 개시와 동시에 트럼프 대통령은 이렇게 말했습니다.



[트럼프/미국 대통령 (지난달 28일) : 우리가 (작전을) 끝내고 나면 정부를 장악하십시오. 이란 정부는 여러분의 것이 될 것입니다.]



이란 국민들이 봉기해 정권을 전복시키라는 메시지입니다.



뉴욕타임스는 이 발언이 이스라엘 정보기관 모사드의 낙관적인 전망에 영향을 받았다고 전했습니다.



전쟁 전 다비드 바르니아 모사드 국장이 네타냐후 이스라엘 총리에게 '개전 후 며칠 안에 이란 반정부 세력을 결집시켜 정권을 붕괴시킬 수 있다'고 보고했고, 네타냐후 총리가 이를 근거로 이란 정권 붕괴와 전쟁의 빠른 종결이 가능하다고 설득해 트럼프가 전쟁을 결심했다는 겁니다.



하지만 전쟁 첫날, 하메네이 등 최고 지도부를 제거한 뒤에도 이란 내 대규모 봉기는 지금까지 일어나지 않았고, 트럼프와 네타냐후의 오판으로 출구 없는 전쟁의 늪에 빠졌다는 지적이 나옵니다.



"노쇠한 하메네이를 제거한 탓에 더 젊고 강경하며 오래 정권을 유지할 최고지도자를 맞게 돼 트럼프가 진퇴양난에 빠졌다", '전쟁 통제권을 잃고 공황 상태에 빠졌다'는 비판도 나왔습니다.



[크리스 머피/미국 민주당 상원의원 (NBC NEWS 'MEET THEPRESS') : 정부는 현실 감각을 완전히 잃었습니다. 이 전쟁은 이미 통제 불능 상태로 치닫고 있습니다.]



이란 전쟁에 반대하며 사임한 조 켄트 전 대테러센터 소장은 미국이 이란 석유 거점 하르그섬에 지상군을 투입하면, "이란의 공격표적이 돼 사실상 인질을 주는 결과로 이어질 것"이라고 경고하고 나섰습니다.



(영상편집 : 박선수, 화면 출처 : Chris Murphy 엑스)