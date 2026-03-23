김우석, 방미심위 상임위원으로 선출…방미심위 1기 집행부 완성

▲ 지난 12일 서울 목동 방송회관에서 열린 제1차 방송미디어통신심의위원회 정기회의에서 김우석 국민대 행정대학원 객원교수가 물을 마시고 있다.

두 차례 선출이 불발됐던 방송미디어통신심의위원회(방미심위) 상임위원에 김우석 위원이 선출됐습니다.방미심위는 오늘(23일) 오후 서울 목동 방송회관에서 세 번째 전체회의를 열고 야당 추천 몫 상임위원으로 김우석 위원을 선출했다고 밝혔습니다.무기명으로 진행된 상임위원 선출 안건 표결은 찬성 6인, 반대 3인으로 가결된 것으로 전해졌습니다.앞서 방미심위는 지난 12일 첫 번째 전체회의와 16일 두 번째 회의에서 김우석 상임위원 선출을 시도했으나 일부 여당 추천 위원들의 반대로, 잇따라 무산되며 진통을 겪었습니다.방미심위 노동조합과 일부 위원들은 김 위원이 '민원 사주' 의혹을 받는 류희림 전 방송통신심의위원회 위원장 시절 비상임위원으로 활동하며 윤석열 정부에 대한 비판적 보도에 징계를 주도했다며 사퇴를 촉구해왔습니다.김우석 상임위원 선출로 방미심위 1기는 고광헌 위원장, 김민정 부위원장, 김우석 상임위원 체제로 집행부 구성을 마무리했습니다.방미심위는 대통령 지명 및 여야 추천 위원 9명으로 구성되며 집행부는 위원 간 호선으로 선출됩니다.한편 고 위원장은 다음 달 1일 국회 인사청문회를 거쳐 대통령이 임명할 예정입니다.그전까지는 김 부위원장이 위원장 직무를 대행하는 체제로 운영됩니다.(사진=연합뉴스)