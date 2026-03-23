사업자 대출 유용 127건에…이찬진 "강남 3구 점검해 엄중 제재"

▲ 이찬진 금융감독원장이 23일 대한상의회관에서 열린 금융감독원장 초청 간담회에서 '금융환경 변화와 금융감독 방향'이라는 주제로 강연을 하고 있다

이찬진 금융감독원장은 23일 "개인사업자 대출의 용도 외 유용 사례를 철저히 점검하고, 확인 시 즉각 대출 회수 등 엄정한 조치를 취하라"고 지시했습니다.이 원장은 이날 임원회의에서 "용도 외 유용 가능성이 높은 강남 3구와 2금융권 등에 더 철저한 점검과 사후관리가 필요하다"며 이같이 밝혔습니다.금감원에 따르면, 지난해 6·27 대책 이후 개인사업자 대출의 용도 외 유용 여부를 점검한 결과 2만여 건 중 127건(588억 원)의 유용 사례가 적발됐습니다.이 가운데 91건(464억 원)은 대출이 회수됐고, 해당 차주는 신용정보원에 '금융질서문란자'로 등재돼 최대 5년간 금융사 신규대출이 제한됩니다.이 원장은 현재 점검 중인 경락잔금대출, 농지담보대출 외에도 추가 점검이 필요하다고 강조했습니다.다주택자 중 강남 3구 주택을 담보로 사업자 대출을 받은 경우나 사업자등록일과 대출취급일이 6개월 이내로 근접한 경우 등이 점검 대상입니다.그는 "금감원도 직접 현장점검을 실시하고 용도 외 유용 대출에 관여한 금융회사 임직원과 대출모집인 등은 관련 법령에 따라 엄중히 제재하라"고 했습니다.필요하면 수사기관 통보 등 조치도 적극 추진하라고 덧붙였습니다.이와 함께 가계대출 취급 시 체결한 추가약정 위반 여부와 금융사의 사후관리 조치 적정성도 점검하라고 주문했습니다.금감원이 지난해 하반기 점검한 결과, 처분약정 및 추가주택 구입금지 약정과 전입 약정 등 총 2천982건의 위반사례가 확인됐습니다.(사진=대한상공회의소 제공, 연합뉴스)