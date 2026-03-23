보훈부 "4·19 단체 임대사업서 수십억 원 비위 확인…수사 의뢰"

▲ 국가보훈부

국가보훈부는 4·19혁명 관련 단체들이 공동으로 운영하는 4·19혁명기념도서관에서 수십억 원 규모의 배임 혐의를 확인했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.보훈부는 해당 도서관을 운영하는 4·19민주혁명회와 4·19혁명희생자유족회 등 2개 단체 회장을 비롯해 관련자 5명에 대해 징계를 요구하고, 수사기관에 업무상 배임 혐의로 수사의뢰를 할 방침입니다.보훈부는 지난해 11월 진행한 단체 감사 결과, 4·19혁명기념도서관의 약국 임대사업 과정에서 단체에 귀속돼야 할 임대수익 수십억 원이 특정 개인에게 흘러간 정황을 확인했다고 밝혔습니다.도서관운영위원회의 적법한 심의 없이 4·19혁명기념도서관 일부 공간에 대해 임의로 임대차 계약을 체결하고, 임대수익을 빼돌렸다는 것이 보훈부 감사 결과입니다.보훈부는 이와 관련해 4·19민주혁명회 및 4·19혁명희생자유족회 회장 등 5명에 대해 징계를 요구하는 감사처분을 지난달 내렸습니다.보훈부는 이에 더해 범죄 혐의가 있는 것으로 보이는 관련자 3명에 대해서는 이번 주 중으로 수사기관에 업무상 배임 혐의로 수사를 의뢰할 예정입니다.수사의뢰 대상에는 오경섭 4·19민주혁명회 회장, 정중섭 4·19혁명희생자유족회 전 회장 등이 포함된 것으로 알려졌습니다.보훈부는 추가 피해를 방지하기 위해 4·19혁명기념도서관 임대사업 관련 신규 계약 중단 및 공개입찰 방식 전환 등 재발방지 조치를 두 단체에 권고했습니다.서울 종로구에 있는 4·19혁명기념도서관은 4·19혁명을 기념하기 위해 1964년 건립됐습니다.1960년 부정 선거로 부통령에 당선된 이기붕의 자택이 있던 곳이 4·19혁명 이후 국가에 환수된 뒤 4·19혁명을 기념하는 도서관이 세워졌습니다.