박홍근 "추경 불가피…피해 산업 지원 절실"

<앵커>



오늘(23일) 국회에서는 박홍근 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회가 진행되고 있습니다. 정부가 추진하고 있는 추경은 불가피하다면서 중동 상황으로 피해를 본 산업에 대한 지원이 절실하다고 말했습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



박홍근 기획예산처 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 여야는 최근 중동사태로 인해 추진되는 추가경정예산에 관한 질의를 쏟아냈습니다.



민주당은 현재 거론되는 25조 원이 오히려 부족해 보인다고 지적했고,



[안도걸/민주당 의원 : 우리 경제가 굉장히 충격을 먹지 않았습니까? 재정지출을 통해서 상쇄시켜줘야 될 것 같습니다.]



국민의힘은 연간 재정적자 규모가 큰 가운데 무리하게 추경을 추진하는 것 아니냐고 의문을 제기했습니다.



[이인선/국민의힘 의원 : 연간 재정적자가 100조가 넘고 국가채무가 50%가 넘은 이 시점에 빚을 갚는 게 더 상식인데...]



박 후보자는 석유 최고가격제 등 만으로는 장기화할 수 있는 중동 상황에 대응하기 어렵다면서 추경 필요성을 강조했습니다.



[박홍근/기획예산처 장관 후보자 : 유류비 상승은 단순한 물가 수치를 넘어 서민과 소상공인들에게 생존의 문제로 다가옵니다.]



야당은 박 후보자가 첫 국회의원 선거를 치를 당시 공보물에 집시법 위반 등 전과 기록에 대해 사면됐다고 적었던 데에 대해 문제를 제기하기도 했습니다.



실제 사면되지 않았는데, 허위로 작성했던 것 아니냔 건데, 이에 대해 박 후보자는 집행유예 기간이 끝나 피선거권이 있단 뜻이었다면서 법률 용어를 제대로 쓰지 못한 불찰이 맞다고 답했습니다.



박 후보자는 지난 2020년 고 박원순 전 서울시장의 성추행 피해자를 피해 호소인이라고 표현한 데에 대해서도 적절하지 않은 표현이었다고 말했습니다.



(영상편집 : 장현기)