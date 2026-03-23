복지부-경찰청, '그냥드림' 협력…취약계층 신속 발굴·지원

▲ 보건복지부

보건복지부와 경찰청이 생계에 어려움을 겪는 국민에게 기본 먹거리와 생필품을 지원하는 '그냥드림' 사업 업무협약을 맺었습니다.그냥드림 사업은 당장 끼니를 해결하기 어려울 정도로 어려운 이들에게 조건 없이 먹거리를 지급하는 사업입니다.따로 신청하지 않더라도 소득 기준 없이 1인당 먹거리와 생필품을 지원하고, 추가 지원이 필요한 경우 읍면동 복지 서비스로 연계해 줍니다.현재 전국 68개 시·군·구에서 129개 그냥드림 코너가 운영되고 있습니다.협약에 따라 경찰청은 현장 활동 과정에서 도움이 필요한 주민이 발견될 경우 그냥드림 정보를 안내하고, 가까운 사업장을 이용할 수 있도록 홍보할 예정입니다.정은경 복지부 장관은 "현장에서 주민을 가장 먼저 만날 수 있는 기관과 함께 도움이 필요한 국민을 보다 빠르게 발견하고 지원해 튼튼한 사회안전매트를 구축하겠다"고 밝혔습니다.유재성 경찰청장 직무대행은 "현장 업무 수행 과정에서 사회취약계층을 적극 발굴하고, 복지부와 긴밀하게 협력해 도움이 필요한 국민에게 신속한 지원이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.