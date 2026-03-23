[자막뉴스] "앞으로 우리가 칩도 만들게"…"우리 공장은?" 업계 '초긴장'

일론 머스크 테슬라 CEO가 테슬라와 스페이스X에 필요한 반도체를 자체 생산할 전용 공장 '테라팹'을 건설하겠다고 밝혔습니다.



삼성전자 등으로부터 반도체를 공급받고 있지만, 그것만으로는 폭발적으로 늘어날 AI 칩 수요를 감당하기 어렵다는 겁니다.



미 월스트리트저널은 현지시간으로 그제 머스크가 미국 텍사스주 오스틴에 대규모 반도체 공장을 세워 테슬라 차량과 휴머노이드 로봇 '옵티머스', 스페이스X 위성에 탑재될 칩을 직접 생산할 계획이라고 발표했다고 보도했습니다.



신설될 테라팹은 테슬라와 스페이스X의 1테라와트 규모 컴퓨팅 전력을 뒷받침할 전용 칩 생산을 맡게 됩니다.



두 회사 특성에 맞춰 차량, 로보택시, 옵티머스에 쓰일 온디바이스 인공지능 연산 최적화 칩과, 스페이스X용 고출력 칩을 맞춤형으로 제조할 계획입니다.



다만 구체적인 공장 가동 일정은 공개되지 않았습니다.



이 공장에는 첨단 리소그래피 장비를 포함해 설계부터 테스트까지 반도체 생산의 전 과정을 아우르는 핵심 설비가 들어설 예정입니다.



매체는 테라팹 건설에 수년이 소요될 예정이며, 총 200억 달러, 한화 약 30조 원 이상의 막대한 비용이 투입될 것으로 추산했습니다.



월스트리트저널은 자체 반도체 공장 건설이 결코 쉽지는 않은 도전이 될 거라고 분석했습니다.



통상적인 빅테크 기업들은 반도체를 직접 설계만 할 뿐 생산은 TSMC나 삼성전자 같은 파운드리 전문 업체에 맡기기 때문입니다.



테슬라도 지난해 7월 삼성전자와 약 170억 달러 규모의 계약을 맺고 로봇, 자율주행차, AI 데이터센터용 첨단 칩 생산을 위탁했습니다.



하지만 머스크는 "TSMC와 삼성전자에 감사하지만, 우리 수요를 충족할 만큼 빠르게 생산을 늘리지 못하고 있다"며 자체 공장 건설을 해야 하는 이유를 설명했습니다.



테슬라가 테라팹 건설을 공식화하면서 반도체 업계 전반에 지각변동이 예상됩니다.



당장 글로벌 핵심 인력 쟁탈전이 한층 치열해질 전망인데 이미 테슬라는 홈페이지를 통해 테라팹 엔지니어 채용에 나섰습니다.



채용 공고에 따르면 반도체 시스템온칩 개발 엔지니어는 연간 24만 8천 달러, 우리돈으로 3억 7천만 원에 달하는 기본급과 함께 추가적인 주식 보상을 받을 예정입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)