'아이스하키' 오베치킨, NHL 통산 1천 골 돌파…역대 1위까지 단 '16골'

▲ 알렉스 오베치킨

알렉스 오베치킨(40·워싱턴 캐피털스)이 북미아이스하키리그(NHL) 사상 두 번째로 정규리그와 플레이오프 통합 통산 1천 호 골이라는 금자탑을 쌓았습니다.오베치킨은 (23일, 한국시간) 미국 워싱턴 DC의 캐피털 원 아레나에서 열린 콜로라도 애벌랜치와의 홈 경기에서 3피리어드 종료 5분 43초를 남기고 2-2를 만드는 극적인 동점 골을 터뜨렸습니다.2005-2006시즌부터 NHL에서 뛴 러시아 출신 골잡이 오베치킨의 정규리그 통산 923호 골이자, 플레이오프 기록(77골)을 합친 통산 1천 번째 득점이었습니다.지난해 4월 정규리그 895호 골을 기록하며 웨인 그레츠키의 역대 최입니다 골 기록을 넘어섰던 오베치킨은 이제 정규리그와 플레이오프를 합친 '통합 최입니다 골' 대기록마저 정조준하고 있습니다.현재 이 부문 역대 1위인 그레츠키의 대기록(1천16골)까지는 단 16골만을 남겨두고 있습니다.그레츠키는 정규리그에서 894골을 넣었고, 플레이오프에서 122골을 기록했습니다.다만 팀의 패배로 오베치킨의 대기록은 빛이 바랬습니다.워싱턴은 연장전 시작 1분 22초 만에 브록 넬슨에게 결승 골을 허용하며 리그 선두 콜로라도에 2-3으로 패했습니다.워싱턴과 계약 마지막 해를 보내고 있는 오베치킨은 올 시즌에만 26골을 몰아치며 건재함을 과시하고 있습니다.하지만 팀이 현재 승점 79로 동부 콘퍼런스 커트라인인 디트로이트 레드윙스에 승점 5차로 뒤처져 있어 오베치킨이 이번 시즌 플레이오프 무대에서 득점 기록을 추가할 수 있을지는 미지수입니다.오베치킨은 경기를 마친 뒤 인터뷰에서 "새로운 기록에 도달한다는 것은 매우 기쁜 일"이라며 "비록 오늘 패배했지만, 남은 11경기에서 최선을 다해 모두 승리를 거두겠다"고 각오를 전했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)