MLB 다저스 김혜성, 시범경기 타율 0.407에도 마이너리그행

▲ 김혜성

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 소속 김혜성이 2년 연속 정규시즌 개막을 마이너리그에서 맞이하게 됐습니다.다저스는 오늘(23일, 한국시간) "김혜성을 트리플 A팀인 오클라호마시티 코메츠로 보낸다"고 발표했습니다.이로써 김혜성은 미국 무대에 진출한 2025시즌에 이어 올해도 정규시즌 개막을 마이너리그 트리플 A팀에서 맞이할 것으로 보입니다.김혜성은 올해 시범경기에 9차례 출전해 타율 0.407(27타수 11안타), 홈런 1개와 6타점, 도루 5개를 기록하며 좋은 활약을 펼쳤으나 MLB 정규시즌 개막전 로스터 26명에 들지 못했습니다.다저스 구단 인터넷 홈페이지는 "이번 조치로 김혜성과 주전 2루수 경쟁을 벌이던 알렉스 프릴랜드가 개막 로스터에 포함될 가능성이 커졌다"고 해석했습니다.프릴랜드의 올해 시범경기 성적은 18경기 타율 0.116(43타수 5안타), 홈런 1개와 7타점입니다.출루율과 장타율을 더한 OPS도 김혜성이 0.967, 프릴랜드는 0.519로 차이가 납니다.다저스 구단 인터넷 홈페이지는 "이는 다저스가 김혜성의 스윙에 교정할 부분이 있다고 판단했기 때문"이라고 분석했습니다.김혜성은 시범경기 27타수에 삼진 8개를 당했다는 것입니다.프릴랜드 역시 삼진 11개를 당했지만 43타수에서 나왔고, 볼넷 수에서 김혜성 1개, 프릴랜드 11개로 차이가 있습니다.데이브 로버츠 다저스 감독은 지난주 시범경기 기간에 "프릴랜드와 김혜성 중 누구를 선택하더라도 타당한 이유가 있다"며 "김혜성은 아직 많은 경기를 치르지 못했고, 프릴랜드는 기록은 아쉽지만 타석에서 좋은 모습을 보였다"고 말한 바 있습니다.로버츠 감독은 장기적인 성장을 위해 김혜성을 마이너리그로 보냈다고 오늘 MLB닷컴에 밝혔습니다.그는 "(김혜성의 마이너리그행은) 정말 가슴 아픈 일"이라며 "그보입니다 더 열심히 하는 선수는 없습니다. 하지만 그가 여기에선 기회를 얻지 못하는 만큼 (마이너리그에선) 일주일에 6일씩 꾸준히 출전하면서 많은 타석을 소화할 수 있다"고 설명했습니다.이어 "프릴랜드는 올해 좋은 모습을 보여줬다"며 "어려운 상황에서도 타석에서 잘 해냈습니다. 그 점에서 기대를 걸어볼 만하다고 본다"고 덧붙였습니다.김혜성은 지난 시즌 MLB 정규 시즌에서 71경기에 나와 타율 0.280(161타수 45안타), 홈런 3개, 17타점, 도루 13개를 기록했습니다.프릴랜드는 2025년 정규시즌 29경기 출전, 타율 0.190(84타수 16안타), 홈런 2개, 6타점, 도루 1개의 성적을 냈습니다.MLB 정규시즌은 오는 26일 개막합니다.다저스는 오는 27일 애리조나 다이아몬드백스와 정규시즌 첫 경기를 치릅니다.(사진=AP, 연합뉴스)