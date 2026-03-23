[자막뉴스] '대전 화재' 얼마나 강했으면…열기만으로 옆 건물 내부까지 녹았다

14명의 목숨을 앗아가고 참혹한 모습을 드러낸 대전 자동차 부품 제조 공장.



맹렬했던 화마의 흔적은 바로 옆에 있는 건물에도 고스란히 남았습니다.



불도 들어오지 않는 건물 안, 들어가는 입구부터 바닥에 물이 흥건합니다.



[이형우/인근 공장 대표: 저희도 수습을 못 하고 있는데 수도 배관이 터졌는지 물이 계속 새고 있고요.]



회사의 주력 상품인 전자 회로 기판은 새까맣게 타버렸고 어느 장비 하나 성한 것이 없습니다.



건물 2층도 상황은 마찬가지, 방화벽이 있어 불길이 안까지 들어오진 않았지만 강력한 열풍에 문이 휘어버렸습니다.



[이형우/인근 공장 대표: 아침까지만 해도 열기가 어마어마했어요. 체감상 사우나 같은….]



바닥은 온통 재로 덮였고, 진화 작업을 위해 다급하게 건물로 들어온 소방대원들의 흔적도 고스란히 남아있습니다.



전자 기품이 보관된 창고는 직격타를 맞았습니다.



[이형우/인근 공장 대표: 이 고온에 설비들이 기판하고 회로들이 다 녹아서 정상 가동을 못 하는 상황입니다.]



검게 타버려 모두 쓸 수 없게 되어 버렸습니다.



[이형우/인근 공장 대표: 이족에 설비들이 고가 설비들인데 5개 라인의 설비 가격, 그리고 아까 보셨던 창고에 있는 자재 가격만 해도 100억이 넘을 것 같습니다.]



불길이 직접 닿지 않은 깊숙한 창고 내부도 뜨거운 열기의 흔적이 남아 있습니다.



[앗, 뜨거워]



벽면이 녹아 휘어졌고, 콘센트에 연결된 전선도 위태롭게 노출됐습니다.



불이 난 공장과 바로 맞닿은 입구는 형체를 알아볼 수 없을 정도로 망가져 언제 복구될 수 있을지 기약이 없습니다.



(취재: 김태원 안희재, 영상취재: 이상학, 영상편집: 김혜주, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)