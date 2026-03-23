'소년범이지만 징역 10년 구형' 죄질 봤더니…끔찍한 성범죄

10대 여학생을 협박하고 성범죄를 저지른 혐의로 재판에 넘겨진 소년범에게 검찰이 중형을 구형했습니다.



부산지법 형사6부 심리로 오늘(23일) 열린 결심 공판에서 검찰은 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 위반(성 착취물 제작 등) 등의 혐의로 기소된 A(19) 군에게 징역 10년을 구형했습니다.



이와 함께 신상정보 공개 고지와 7년간의 취업제한 명령 등도 재판부에 요청했습니다.



A 군은 지난 1월 5일부터 이틀간 B 양을 숙박업소와 자신의 주거지 등으로 끌고 다니며 수차례 성폭행하고 불법 촬영한 혐의를 받고 있습니다.



당시 A 군은 SNS 메시지를 이용해 B 양을 협박해 불러낸 뒤 이 같은 범행을 저지른 것으로 드러났습니다.



A 군은 이전에도 여러 차례 소년보호 처분을 받은 전력이 있는 것으로 알려졌습니다.



A 군은 최후진술을 통해 "반성할 기회를 준다면 다시는 이런 일이 반복되지 않도록 자신을 돌보며 살아갈 것"이라며 선처를 호소했습니다.



선고 기일은 오는 5월 15일로 예정되어 있습니다.



(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스)