'인기가요', K팝 팬들 직접 찾아간다…4월 파라다이스시티서 스페셜 공연

SBS 대표 음악 프로그램 '인기가요'가 새로운 형태의 스페셜 공연으로 시청자와 팬들을 찾아간다.



SBS는 오는 4월 26일 인천 파라다이스시티에서 '인기가요 ON THE GO'를 개최한다.



'인기가요 ON THE GO'는 SBS 등촌동 공개홀에서 진행되는 생방송 현장의 열기와 감동을 그대로 구현하면서, K-POP 팬들이 있는 곳이라면 어디든 직접 찾아가는 새로운 콘셉트의 프로젝트다. 기존 스튜디오 중심의 음악 방송을 넘어, 보다 확장된 공간에서 팬들과 아티스트가 함께 호흡하는 현장형 공연으로 기획됐다.



공연이 열리는 파라다이스시티 플라자는 다양한 문화·상업 시설이 결합된 복합 공간으로, 공연장 안팎을 아우르는 열린 구조를 통해 기존 음악 방송에서는 경험하기 어려웠던 새로운 관람 경험을 제공할 예정이다.



이번 프로젝트는 단순한 공연을 넘어, K-POP 콘텐츠의 확장 가능성을 보여주는 시도로도 주목된다. 방송과 공연이 결합된 형태로, 국내외 팬들에게 보다 입체적인 K-POP 경험을 선사할 것으로 기대된다.



SBS 관계자는 "'인기가요 ON THE GO'는 기존 음악 방송의 틀을 확장해, 팬들이 있는 현장으로 직접 찾아가 소통하는 새로운 시도"라며 "앞으로도 다양한 공간과 방식으로 K-POP 콘텐츠를 선보일 계획"이라고 밝혔다.



이날 공연의 출연 아티스트 라인업은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)