[자막뉴스] "진정한 롤모델" 미 최고 싱크탱크에서…신임 한은 총재 극찬 나온 사연은?

로빈 브룩스 미국 브루킹스 연구소 선임연구원이 신현송 국제결제은행 통화경제국장의 한국은행 총재 내정 소식을 듣고 신 국장과의 인연을 언급하며 위기 감지 능력을 극찬했습니다.



브룩스 연구원은 오늘(23일) 자신의 소셜미디어에 2022년 신 국장과 나눴던 대화를 소개하면서 "그는 나에게 진정한 영감을 주는 사람이자 롤 모델"이라고 치켜세웠습니다.



두 사람의 만남은 2022년 9월 국제결제은행 만찬장에서 이뤄졌다고 했는데 브룩스 연구원은 당시 신 국장이 자신에게 "혹시 영국 국채 시장을 보셨나요? 상황이 예사롭지 않아 보입니다"라는 짧은 질문을 던졌다고 말했습니다.



그는 당시 신 국장이 왜 갑자기 영국 국채 시장을 언급했는지 전혀 알아차리지 못했다고 했습니다.



그러면서 "3주 뒤 영국에서 부채연계투자 사태가 터지고 나서야 의미를 알게 됐다"고 말했습니다.



부채연계투자는 연금처럼 미래에 지급해야 할 돈에 맞춰, 실제 자금보다 큰 규모로 투자하는 방식인데, 금리가 급등하면 투자 손실이 눈덩이처럼 불어나는 구조입니다.



영국 연기금은 미래 연기금 고갈을 우려해 이런 부채 연계 투자를 늘려 왔는데, 당시 영국 국채금리가 급등하면서 손실이 걷잡을 수 없이 불어났습니다.



2022년 9월 리즈 트러스 영국 총리가 대규모 감세안을 발표하면서 영국 정부가 국채를 대량 발행할 거라는 공포가 확산하기 시작했고 국채 투매 사태가 벌어져 단기간에 영국 국채 금리가 치솟았기 때문입니다.



실제 국채 가격은 폭락했고, 시장 쇼크를 불러왔습니다.



국제결제은행 만찬 당시는 영국 국채 불안이 터지기 직전이었는데 신 국장이 위기 징후를 미리 감지해 경고했다고 브룩스 연구원이 전한 겁니다.



브룩스 연구원이 몸담고 있는 브루킹스 연구소는 미국 내에서 초당적으로 영향력 있는 최상위권의 싱크탱크로 꼽힙니다.



앞서 이재명 대통령은 어제 신 국장을 신임 한국은행 총재 후보자로 지명했습니다.



신 국장은 이명박 정부 당시 청와대 국제경제보좌관을 지낸 뒤 국제결제은행에서 경제고문 및 조사국장을 역임하고, 지난해 경제보좌관 겸 통화정책국장으로 임명됐습니다.



청와대 국제경제보좌관 재임 당시 원화 변동성을 제어하기 위해 '거시건전성 3종 세트'를 마련한 경험이 있어 이란 전쟁에 따른 경제 위기 상황에 대응하는 데 적임자라는 평가입니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이다인, 썸네일 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)