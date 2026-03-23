이정현 "변화를 미루는 것이 가장 큰 갈등"

▲ 국민의힘 이정현 공천관리위원장이 지난 22일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 대구시장 후보와 관련해 브리핑하고 있다.

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 대구시장 공천이 발표된 지 하루 지난 오늘(23일), "변화를 미루는 것이 가장 큰 갈등"이라며 자신의 입장을 밝혔습니다.이 위원장은 오늘 오후 자신의 SNS에 "관례대로, 순서대로, 눈치 보며 공천을 한다면 그것은 정치가 아니라 현상 유지이고, 결국은 공멸이라고 판단했다"고 적었습니다.이어 "누군가를 내치는 공천이 아니다"라며 "배제가 아니라, 재배치"라고 강조했습니다.대구시장 공천 '컷오프'에 반발하는 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 향해선 "같은 자리의 반복이 아니라 더 놓은 책임으로 모시는 것, 그것이 진짜 존중이고 보답이라고 생각했다"며 공천 배제 이유를 설명했습니다.이 위원장은 "정치는 순환해야 한다"며 "그 자리를 비워 청년, 전문가, 현장형 인재들이 들어오고 정치의 방식 자체가 바뀌는 것, 이것이 바로 세대교체 넘어선 시대교체"라고 주장했습니다.그러면서 "이번 공천은 특정인을 겨냥한 것이 아니다"라며 "계파도, 사적 인연도, 감정도 개입될 수 없었다"고 덧붙였습니다.이번 공천이 갈등을 키운다는 지적에 대해서는 "변화를 미루는 것이 가장 큰 갈등"이라며 "지금 결단하지 않는 것이 가장 큰 분열"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)