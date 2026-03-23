'100만 유튜버 납치·살해 시도' 일당에 무기징역 구형

▲ 유명 유튜버 납치 폭행한 일당 구속영장 심사

검찰이 유명 유튜버를 납치해 살해하려 한 일당에게 무기징역을 구형했습니다.오늘(23일) 법조계에 따르면 검찰은 인천지법 형사13부(김기풍 부장판사) 심리로 최근 열린 결심 공판에서 강도살인미수 등 혐의로 기소된 중고차 딜러 A(26) 씨와 지인 B(24) 씨에게 무기징역을 구형했습니다.또 이들에게 범행 도구를 빌려줘 강도상해 방조 등 혐의로 기소된 C(37) 씨에게는 징역 7년을 구형했습니다.검찰 관계자는 "계획적인 범행으로 죄질이 중하다"며 "피해자와도 합의하지 못해 엄벌을 탄원하고 있는 점 등을 고려했다"고 말했습니다.A 씨와 B 씨는 지난해 10월 26일 오후 10시 40분께 유튜버 D 씨를 그가 사는 아파트 주차장으로 불러낸 뒤 둔기로 10여 차례 폭행하고 차량에 납치해 살해하려 한 혐의로 기소됐습니다.이들은 당시 D 씨를 차량에 태워 200㎞가량 떨어진 충남 금산군의 한 공원묘지 주차장으로 이동했으나, 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐습니다.구독자 100만 명가량의 유명 게임 유튜버인 D 씨는 이들로부터 얼굴 부위에 심한 폭행을 당해 중상을 입었습니다.조사 결과 A 씨는 고급 스포츠유틸리티차(SUV)를 계약한 D 씨로부터 계약금을 돌려달라는 요구를 받자 그의 돈을 빼앗고 살해할 계획을 세운 뒤 범행한 것으로 확인됐습니다.(사진=연합뉴스)