'SNL 코리아' 시즌8 컴백…28일 첫 화 탁재훈 호스트 출격

'SNL코리아'가 시즌8로 돌아온다.



쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'가 오는 28일(토) 저녁 8시 시즌 8 첫 공개를 예고하며, 새 시즌의 신호탄을 알리는 공식 포스터를 23일 공개했다.



'SNL 코리아'는 초특급 스타들과 믿고 보는 크루들의 과감하고 파격적인 웃음으로 매회 화제성 차트를 휩쓰는 코미디 쇼다. 새롭게 돌아오는 시즌 8은 더욱 예리해진 풍자와 감각적인 아이디어, 그리고 파격적인 코미디로 한층 업그레이드된 웃음을 예고하며 '역대급 시즌'의 탄생을 기대케 한다.



공개된 포스터에는 새로운 시즌의 막이 오르기 직전, 무대 뒤에서 관객을 향해 카운트다운을 알리는 크루들의 유쾌한 순간이 담겼다. 빨간 커튼 사이로 익살스런 표정으로 얼굴을 내민 신동엽, 정상훈, 정성호, 김민교, 안영미, 정이랑, 이수지, 김원훈, 권혁수, 지예은, 김규원 등 핵심 크루들이 강렬한 개성과 포스를 뽐내며, 이번 시즌에도 전매특허 캐릭터와 명장면 탄생을 기대하게 한다.



블랙 수트에 화이트 셔츠로 멋을 낸 크루들의 드레스 코드는 시즌 8이 선보일 고품격 코미디의 무드를 담아낸다. 긴 시간 공들여 준비한 만큼, 빨간 커튼 뒤에 숨겨둔 생동감 넘치는 라이브 코미디 무대와 완성도 높은 패러디가 어떤 파격으로 이어질지 궁금증이 더욱 커지고 있다. 포스터만으로도 돌아온 'SNL 코리아'의 자신감과 열정이 고스란히 전해져, 첫 무대에 대한 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다.



초호화 호스트 라인업과 함께 코미디 장인의 면모를 입증해온 크루들, 그리고 치열한 경쟁을 뚫고 합류할 신입 크루까지, 그야말로 대폭소 파티를 예고하는 'SNL 코리아' 시즌 8의 1화는 '탁재훈 편'으로 오는 28일(토) 저녁 8시 전격 공개된다. 이어 2화에는 배우 고아성이 출연을 확정했다.



[사진제공=쿠팡플레이]



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)