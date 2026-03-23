'포항 컷오프' 김병욱 "경선할 때까지 단식"…국회서 삭발

▲ 국민의힘 경북 포항시장 후보 경선에서 1차 컷오프 탈락한 김병욱 전 국회의원이 23일 국회 본청 앞 계단에서 삭발하며 공정경선을 촉구하고 있다.

국민의힘 포항시장 후보에서 컷오프(공천배제)된 김병욱 전 의원은 당 지도부에 경선을 요구하며 국회 본관 앞에서 삭발했습니다.김 전 의원은 오늘(23일) 오전 국회 본청 앞 계단에서 포항바로세우기실천운동본부 회원들과 함께 머리를 밀었습니다.이어 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이 결정을 절대 수용 못 한다"며 "우리 당이 포항 시민의 뜻을 제대로 반영해 가장 경쟁력 있는 후보를 선출할 수 있는 공정한 경선을 할 때까지 국회에서 단식을 하겠다"고 밝혔습니다.장동혁 대표를 향해서도 "어제 대구에서'경쟁력 있는 후보를 내도록 당 대표 역할을 하겠다'고 하신 말씀이 포항시장 경선에도 적용되게 해달라"고 촉구했습니다.공관위는 지난 19일, 포항시장 경선 예비후보 10명 중 문충운 반도체AI특위 부위원장, 박대기 국민의힘 미디어특위 부위원장, 박용선 전 경북도의회 부의장, 안승대 전 울산시 행정부시장을 경선 대상자로 선정했습니다.(사진=연합뉴스)