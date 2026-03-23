주호영 "장동혁, 묵인 아니라면 즉시 시정해야"

▲ 지난 22일 오전 국민의힘 대구시당에서 열린 장동혁 대표와 지역 국회의원의 비공개 연석회의에서 주호영 의원이 장 대표와 악수를 하고 있다.

6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한 국민의힘 주호영 의원은 당 공천관리위원회 컷오프(공천배제) 결정에 "공관위원장 개인 일탈인지, 장동혁 대표 묵인 아래 벌어진 일인지 분명히 밝혀야 한다"고 말했습니다.주 의원은 오늘(23일) 자신의 SNS에 올린 입장문에서 "유력 후보 2명을 배제한 경선이 장 대표가 어제 대구 국회의원들과 만나 언급했던 '국민이 납득할 수 있는 경선'이라 생각하느냐"며 "어제 (공관위) 발표는 대구 시민 선택권을 빼앗고 선거 정당성을 무너뜨리는 폭거"라고 주장했습니다.이어 "당 대표의 정상적 경선 약속이 몇 시간도 못 가 뒤집히는 정당, 공관위가 대표의 공개적인 약속마저 무시하는 정당을 어느 시민이 신뢰하겠느냐"며 "장 대표가 묵인한 일이 아니라면 즉시 시정해야 한다"고 요구했습니다.주 의원은 "혼란과 분열만 낳고 있다"라며 "초등학교 반회의도 이렇게 진행되진 않을 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)