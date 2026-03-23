FIU "한국, 사기·마약·조세포털 위험 특히 높아"

▲ 금융정보분석원(FIU) 로고

한국은 주요 자금세탁 범죄 유형 중 사기·마약·조세포탈 범죄 위험이 특히 높은 것으로 나타났습니다.금융정보분석원(FIU)은 23일 오후 정부서울청사에서 국제자금세탁방지기구(FATF) 제5차 상호평가 대비 정부합동대응단 출범 회의에서 지난해 국가위험평가 결과를 이같이 전했습니다.국가위험평가는 한국에서 일어날 수 있는 자금세탁·테러자금조달·확산금융 행위 등 위험을 평가하고 위험도에 맞춰 대응방안을 마련하기 위해 실시됩니다.지난해 국가위험평가 결과에 따르면 주요 자금세탁 범죄 중 보이스피싱 등 사기 발생 건수가 가장 많아 일반 국민의 삶에 미치는 해악이 매우 컸다고 평가됐습니다.관세포탈을 포함한 조세포탈은 발생 규모 면에서 가장 컸고, 마약은 최근 지속해서 증가하는 추세로 소셜미디어(SNS) 등을 이용한 온라인 시장이 커지며 사회적 해악이 크다고 FIU는 판단했습니다.업권별로는 현금·가상자산을 통한 자금세탁 위험이 가장 높았습니다.테러자금조달 위험도는 외국인 증가와 디지털화 발달을 취약점으로 꼽았고, 가상자산 등 새로운 자금조달 수단이 등장한 점도 위험 요소라고 판단했습니다.대량살상무기확산 위험평가에서는 북한이 국내 가상자산거래소를 해킹해 가상자산을 탈취하고 자금세탁한 전력 때문에 가상자산 분야를 가장 취약하다고 봤습니다.한편, 이날 회의에서는 FATF 제5차 상호평가를 앞두고 자금세탁·테러자금조달·확산금융 방지 정책을 재수립하고 국제 기준과의 정합성도 점검하기로 했습니다.이를 위해 정부합동대응단은 FATF 기준 분야별로 8개 분반을 구성해 핵심 이행과제를 선별하고 분기별로 실적을 점검할 예정입니다.FATF는 자금세탁·테러자금조달·확산금융 방지를 위해 각국의 FATF 기준(40개 권고·11개 즉시 성과) 이행 현황을 5∼6년 주기로 상호평가합니다.한국은 지난 4차 상호평가에서 40개 권고 중 8개 항목, 11개 즉시 성과 중 6개 분야에서 미흡하다고 평가돼 매년 추가 점검을 받는 2등급 국가로 분류됐다가, 지난 2024년 4차 후속점검에서 1등급으로 상향됐습니다.(사진=금융정보분석원 홈페이지 캡처, 연합뉴스)