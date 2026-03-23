[여담야담] 경동시장 세 과시 한동훈…주호영과 '흰색 점퍼' 연대 가동?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:15)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
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● 김부겸 출마 공개 요청~"국힘은 숙청 전문 정당"
이기헌/더불어민주당 의원
"김부겸, 대구시장 출마할 것"
김근식/전 국민의힘 비전전략실장
"대구시장 선거, 국힘 후보 누가 되느냐에 따라 프레임 결정될 것"
"6·3 선거에서 무소속 '흰색 점퍼 연대' 가능성 있어"
손석민/SBS 논설위원
"김부겸, 과거 대구서 낙선할 때도 40% 가까운 득표"
"주호영, 한동훈과 연대 가능성도 언급"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
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