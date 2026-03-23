[여담야담] 주호영·이진숙 컷오프 후폭풍…장동혁·이정현의 충돌? 약속대련?

[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:15)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 이기헌 더불어민주당 의원, 김근식 전 국민의힘 비전전략실장, 손석민 SBS 논설위원
--------------------------------------------
● 주호영·이진숙 컷오프~●'부산특별법' 촉구 '삭발'
이기헌/더불어민주당 의원
"주호영·이진숙 컷오프는 국힘 권력 투쟁의 결과"
"주호영, 계엄·탄핵 비판 발언 자주 해와"
"국힘, 주호영이 대구시장 되면 국힘 정체성 유지 어렵다고 본 듯"
김근식/전 국민의힘 비전전략실장
"이진숙 컷오프는 주호영 컷오프의 '끼워팔기'"
"이정현, '중진 컷오프' 말했지만 타깃은 주호영"
"국힘, 이렇게 해서 선거 이길 수 있을까 참담한 심정"
손석민/SBS 논설위원
"주호영, 무소속 출마 여부가 최대 관심"
"주호영 무소속 출마 시 대구서 국힘 승리 불투명"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
(SBS 디지털뉴스부)
댓글