[뉴스브리핑] 오늘의 주요뉴스

1. 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란 발전소들을 초토화하겠다는 트럼프 미국 대통령의 최후통첩 시한 하루 앞으로 다가왔습니다. 중동의 긴장 최고조에 달하고 있는 모습인데요. 이란은 미국의 위협이 실행된다면 해협을 완전히 폐쇄하고 미국이 지분을 갖고 있는 중동 기업들과 핵심 인프라들을 타격할 것이라고 위협했습니다.



2. 중동 전쟁이 확전 양상으로 치달으면서 코스피가 크게 하락해 오늘(23일) 매도 사이드카가 발동됐습니다. 환율도 한때 1,510원을 돌파하면서 17년 만에 최고 수준을 기록하기도 했습니다.



3. 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 공천 배제한 국민의힘의 대구시장 공천, 당 내부 갈등 대구시장 공천을 둘러싸고 격화하고 있습니다. 민주당에서는 정청래 대표가 김부겸 전 국무총리에게 대구시장 선거에 출마해 달라고 공개적으로 요청했습니다.



4. 74명의 사상자가 발생한 대전 자동차 부품 공장 화재와 관련해서 당국이 화재 원인 규명을 위해 합동 감식에 착수했습니다. 경찰과 노동청도 해당 업체 본사와 업체 대표의 자택, 임원진 휴대전화를 압수수색하고 있습니다.