임성재, 남자 골프 세계 랭킹 67위로 15계단 상승

▲ 임성재

임성재가 남자 골프 세계 랭킹 67위가 됐습니다.임성재는 오늘(23일) 발표된 남자 골프 세계 랭킹에서 지난주 82위보다 15계단이 오른 67위에 이름을 올렸습니다.임성재는 이날 미국 플로리다주 팜하버에서 끝난 미국프로골프, PGA 투어 발스파 챔피언십에서 최종 합계 8언더파 276타로 공동 4위에 올랐습니다.1∼3라운드를 모두 단독 선두로 마친 임성재는 마지막 날 3타를 잃고 순위도 공동 4위로 밀렸습니다.이 대회에서 최종 합계 11언더파 273타로 우승한 맷 피츠패트릭(잉글랜드)은 지난주 15위에서 6위로 상승했습니다.피츠패트릭은 2주 전 세계 랭킹 24위였다가 지난주 플레이어스 챔피언십 준우승으로 15위가 됐고, 이번 주에는 우승컵을 품에 안고 6위까지 올라섰습니다.PGA 투어에서 준우승 다음 주 열린 대회에서 우승한 것은 2024년 7월 데이비스 톰프슨(미국)이 로켓 모기지 클래식 공동 2위에 이어 존디어 클래식 우승을 차지한 이후 이번 피츠패트릭이 1년 8개월 만입니다.스코티 셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드)가 1, 2위를 지켰고 캐머런 영(미국)이 3위가 되면서 토미 플리트우드(잉글랜드)가 4위로 내려갔습니다.한국 선수는 임성재 외에 김시우가 29위로 가장 높은 순위를 기록했고 김주형이 123위입니다.발스파 챔피언십 공동 7위에 오른 김성현은 157위에서 138위로 상승했습니다.LIV 골프에서 최근 2주 연속 우승한 브라이슨 디섐보(미국)는 33위에서 24위로 9계단이 올랐습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)