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사실혼 관계 여성 살해한 60대 구속…이틀 전 신고로 분리 조치

유영규 기자
작성 2026.03.23 13:03 조회수
사실혼 관계 여성 살해한 60대 구속…이틀 전 신고로 분리 조치
▲ 경찰차

사실혼 관계인 여성을 살해한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔습니다.

경기 부천 오정경찰서는 살인 혐의로 60대 A 씨를 구속했다고 오늘(23일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 20일 오후 5시쯤 부천시 오정구 한 다가구주택에서 사실혼 관계인 50대 여성 B 씨를 둔기로 여러 차례 때려 살해한 혐의를 받고 있습니다.

그는 범행 이후 36분 만에 112에 연락해 자수했으며, 경찰은 현장에서 A 씨를 검거했습니다.

A 씨는 B 씨와 말다툼을 벌이다가 집 안에 있던 둔기로 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.

B 씨는 범행 이틀 전인 지난 18일에도 같은 장소에서 A 씨와 금전 문제 등으로 말다툼을 벌이다가 경찰에 신고했던 것으로 파악됐습니다.

당시 경찰은 B 씨 요청에 따라 A 씨를 주거지 밖으로 분리 조치했습니다.

경찰 관계자는 "지난 18일 처음 신고가 들어왔고 당시 폭력 행사 등 요건이 충족되지 않아 법원에 잠정 조치를 신청하지는 않았다"며 "A 씨를 상대로 범행 동기 등 구체적인 경위를 조사할 예정"이라고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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