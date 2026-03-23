방탄소년단 'SWIM', 스포티파이 글로벌 1위…'아리랑' 전곡 차트 강세

그룹 방탄소년단(BTS)이 신곡 'SWIM'으로 글로벌 음원 차트를 휩쓸고 있다.



방탄소년단의 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)' 타이틀곡 'SWIM'은 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 '데일리 톱 송 글로벌' 차트에서 이틀 연속(3월 20~21일 자) 1위를 기록했다. 수록곡 'Body to Body' 역시 2위에 오르며 두 곡 모두 최상위권을 유지했다.



앨범 전곡의 고른 성적도 눈에 띈다. 'Hooligan'(4위), 'FYA'(5위), 'NORMAL'(6위), 'Aliens'(8위), '2.0'(9위), 'Like Animals'(10위), 'Merry Go Round'(11위), 'they don't know 'bout us'(12위) 등이 차트 상위권에 포진했다. 이 밖에도 'One More Night'(17위), 'Please'(19위), 'No. 29'(21위), 'Into the Sun'(22위)까지 다수의 수록곡이 차트에 진입하며 글로벌 시장에서 강한 존재감을 드러냈다.



국내 음원 차트에서도 흥행을 이어가고 있다. 'SWIM'은 멜론과 벅스의 21일 자 일간 차트 1위를 차지했으며, 23일 오전 10시 기준 멜론, 벅스, 지니 등 주요 실시간 차트에서도 정상에 올라 있다.



앨범 판매 성적 역시 두드러진다. '아리랑'은 일본 오리콘 기준 22일 하루 동안 54만 장을 판매하며 '데일리 앨범 랭킹' 1위에 직행했다. 한터차트 집계 기준으로는 발매 3일 만에 누적 판매량 400만 장을 돌파하며 3일 연속 일간 차트 1위를 기록했다.



해외 평단의 호평도 이어지고 있다. 영국 일간지 가디언은 이번 앨범에 대해 "세계 최대 팝 현상의 위상에 걸맞은 결과물"이라고 평가했다.



한편 방탄소년단은 지난 20일 '아리랑'을 발매한 데 이어 21일 서울 광화문광장에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'을 개최하며 본격적인 활동에 돌입했다. 오는 24일에는 미국 뉴욕에서 '스포티파이 X BTS: SWIMSIDE'를 열고 현지 팬들과 만난다. 이어 25일과 26일에는 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'에 출연할 예정이다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)