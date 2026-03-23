부전마산선 '부분 개통' 추진…전체 개통 시기 지연 우려

<앵커>



부산 경남을 연결하는 부전마산 복선전철 개통이 계속 지연되면서 정부가 부분 개통을 추진하고 있습니다. 운행 가능한 구간만이라도 개통하자는 건데, 부분 개통을 할 경우 전체 개통 시기가 늦춰질 수 있다는 점에서 우려도 나옵니다.



KNN 주우진 기자입니다.



<기자>



부산 경남을 30분대로 연결하는 부전~마산 복선전철은 지난 2020년 공정률 99%에서 6년째 공사가 멈췄습니다.



붕괴 사고가 난 낙동강 터널 구간의 피난통로 설치 공법을 두고 정부와 시행사가 입장을 좁히지 못하고 있습니다.



부전마산 복선전철의 개통이 계속 지연되면서 정부가 결국 부분 개통을 추진하고 있습니다.



종착역인 마산역부터 사고 지점 직전인 부산 강서금호역까지 8개 역 구간을 우선 개통하려는 겁니다.



광역 대중교통이 취약한 경남에서 부분 개통을 강하게 요구해 왔습니다.



[서희봉/경남도의원 : 전체 개통이 원칙이지만 부분 개통이라도 시켜서 도민들이 이용하면 훨씬 이동권에 도움이 안 되겠나 이런 차원입니다.]



하지만 우려의 목소리가 나옵니다.



부전마산 복선전철의 부분 개통이 오히려 전체 개통을 늦출 수도 있습니다.



미개통 구간 공사를 위한 정부, 시행사 사이 합의의 동력을 떨어뜨릴 수 있기 때문입니다.



또, 부산 시내로 진입하지 못하는 '반쪽 짜리'철도는 노선 경쟁력을 잃을 수밖에 없는데, 이용률이 저조하면 자칫 예산 잡아먹는 하마가 될 수도 있습니다.



[김형규/부산상공회의소 전략사업팀장 : 완전하게 개통이 되지 않으면 수요 창출은 물론이고 저희가 당초 목표했던 경제 시너지 효과라든지 국가 균형 발전 차원에서 목표를 달성하는데 분명히 한계가 있다고 봅니다.]



실제 수도권광역급행철도 A 노선의 경우 서울역과 연결되지 않은 수서~동탄 구간 등을 우선 부분 개통했다가 결국 정부가 수백억 원의 예산을 사업자에게 지급해야 했습니다.



부분 개통이 또 다른 예산낭비 등 부작용을 낳을 수 있는 만큼 신중한 결정이 필요해 보입니다.



(영상취재 : 황태철 KNN, CG : 이선연 KNN)



KNN 주우진