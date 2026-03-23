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대구시장 두고 국힘 내홍…정청래 "김부겸, 출마해달라"

정윤식 기자
작성 2026.03.23 12:17 조회수
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<앵커>

국민의힘이 대구시장 후보에 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 공천 배제하면서 내부 갈등이 심화되고 있습니다. 민주당에서는 정청래 대표가 김부겸 전 총리에게 대구시장 선거에 출마해 달라고 공개 요청했습니다.

정윤식 기자의 보도입니다.

<기자>

국민의힘 공천관리위원회가 대구시장 선거 출마자 가운데 6선 주호영 의원과 이진숙 전 방송통신위원장을 공천에서 배제한다고 발표한 어제(22일), 주 의원과 이 전 위원장은 즉각 입장을 내고 강하게 반발했습니다.

주 의원은 '이번 결정은 대구시장 선거 포기 선언'이라며 승복할 수 없고 바로잡겠다고 밝혔습니다.

이 전 위원장은 대구에서 기자회견을 열고 '자신에 대한 능멸일 뿐 아니라 지지를 보내준 대구시민들에 대한 모욕'이라며 공천 배제를 강하게 규탄했습니다.

이 전 위원장은 일각에서 거론되는 국회의원 재보궐선거 출마설에 대해선 "보궐선거에 나갈 거라 이야기한 적 없다", "대구시장만 보고 간다"고 답했습니다.

대구시장 공천을 둘러싼 국민의힘 내부 갈등이 잦아들지 않고 있는 가운데, 정청래 민주당 대표는 대구시장 선거 차출 가능성이 거론돼 온 김부겸 전 국무총리를 향해 오늘 최고위원회의에서 선거에 나서달라고 공개 요청했습니다.

정 대표는 낙후된 대구 발전을 이끌어 갈 확실한 필승 카드는 김 전 총리뿐이라며 정중히 출마를 요청한다고 밝혔습니다.

김 전 총리는 이번 주 안에 선거 출마와 관련한 입장을 밝힐 예정인 걸로 알려졌습니다.

(영상취재 : 오영춘·이승환, 영상편집 : 유미라)
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