나프타 수급 차질에 여수산단 공장 가동 중단 현실화

▲ 여수산단

중동 전쟁으로 인한 나프타(naphtha·납사) 수급 차질로 전남 여수 국가산업단지 내 석유화학 기업들의 생산 시설 가동 중단이 잇따르고 있습니다.오늘(23일) 전남 여수 국가산업단지 소재 기업 등에 따르면 LG화학 여수공장은 오늘부터 여수산단 내 NCC 2공장 가동을 중단했습니다.사측은 나프타 공급이 원활해질 때까지 2공장을 멈추고 1공장만 가동할 예정입니다.공장별 에틸렌 생산량은 1공장 연간 120만t, 2공장 80만t가량입니다.여천NCC도 오늘부터 올레핀 전환 공정(Olefin Conversion Unit) 가동을 중단했습니다.다만 나프타 수급의 직접적인 영향보다는 나프타 분해시설(NCC) 가동률이 60∼65％에 그쳐 생산량을 조정하는 단계에서 작은 공정부터 필요에 따라 가동 중단을 결정했다고 사측은 전했습니다.국내 최대 에틸렌 생산 기지인 여천NCC는 최근 '공급 불가항력(Force Majeure)'을 선언하며 비상 상황에 돌입하기도 했습니다.롯데케미칼은 생산시설 가동을 멈추는 대정비작업(Turn Around·TA)을 예정보다 앞당겼습니다.애초 다음 달 18일로 예정된 대정비를 3주가량 앞당겨 오는 27일부터 시작합니다.나프타 수급에 차질이 빚어지는 상황에서 재고량도 많지 않아 원료 공급에 지장이 있을 것으로 보고 선제적으로 조처한 것으로 업계는 보고 있습니다.여수상의 분석 결과 석유화학 산업 핵심 원료인 나프타의 가격은 최근 t당 1천9달러 수준까지 올랐습니다.국내 나프타 수입량의 절반 이상이 통과하는 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 지난 1월 대비 가격이 배 가까이 인상된 것으로 알려졌습니다.여수산단 내 상당수 기업이 고객사에 공급 차질 가능성을 통보하고 일부 공장 가동 중단을 검토하는 등 위기감이 확산하고 있다고 여수상의는 전했습니다.(사진=전남도 제공, 연합뉴스)