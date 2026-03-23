뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

장동혁 "조작 기소 국정조사, 기소·재판 정당성만 드러낼 것"

박찬범 기자
작성 2026.03.23 11:14 조회수
장동혁 "조작 기소 국정조사, 기소·재판 정당성만 드러낼 것"
▲ 국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 박형준 부산시장과의 면담을 위해 이동하고 있다

국민의힘 장동혁 대표는 '윤석열 정권 시절 검찰의 조작 기소 의혹에 관한 국정조사 계획서'가 국회 본회의에서 의결된 데 대해 "결국 (국정조사는) 기소와 재판이 정당했다는 것만 드러낼 것"이라고 주장했습니다.

장 대표는 오늘(23일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "더불어민주당이 하다 하다 이제 조작 기소 국정조사까지 하겠다고 한다"고 말했습니다.

그러면서 "국정조사를 해서 조작 기소가 밝혀질 정도라면 재판을 빨리 재개해서 무죄 판결을 받는 편이 훨씬 더 빠를 것"이라며 "검찰과 사법부를 망가뜨리고 모든 권력을 한 손아귀에 쥐더니 이제 공소 취소를 향해서 달려가고 있다"고 덧붙였습니다.

이재명 대통령이 어제 부동산 정책 논의서 다주택 공직자를 배제하도록 지시한 데 대해서는 "애꿎은 공직자들만 두들겨 팬다고 집값이 내려가지 않는다"며 "지금이라도 공급을 늘리고 시장에 부합하는 올바른 부동산 정책을 내놓길 바란다"고 언급했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
박찬범 기자 사진
박찬범 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지