장동혁 "조작 기소 국정조사, 기소·재판 정당성만 드러낼 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 23일 국회에서 박형준 부산시장과의 면담을 위해 이동하고 있다

국민의힘 장동혁 대표는 '윤석열 정권 시절 검찰의 조작 기소 의혹에 관한 국정조사 계획서'가 국회 본회의에서 의결된 데 대해 "결국 (국정조사는) 기소와 재판이 정당했다는 것만 드러낼 것"이라고 주장했습니다.장 대표는 오늘(23일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "더불어민주당이 하다 하다 이제 조작 기소 국정조사까지 하겠다고 한다"고 말했습니다.그러면서 "국정조사를 해서 조작 기소가 밝혀질 정도라면 재판을 빨리 재개해서 무죄 판결을 받는 편이 훨씬 더 빠를 것"이라며 "검찰과 사법부를 망가뜨리고 모든 권력을 한 손아귀에 쥐더니 이제 공소 취소를 향해서 달려가고 있다"고 덧붙였습니다.이재명 대통령이 어제 부동산 정책 논의서 다주택 공직자를 배제하도록 지시한 데 대해서는 "애꿎은 공직자들만 두들겨 팬다고 집값이 내려가지 않는다"며 "지금이라도 공급을 늘리고 시장에 부합하는 올바른 부동산 정책을 내놓길 바란다"고 언급했습니다.(사진=연합뉴스)