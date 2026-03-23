경기도, 2030년까지 15개 시군에 지방도 25개 건설

▲ 경기도 청사 전경

경기도는 오는 2030년까지 모두 1조 6천133억 원을 투입해 15개 시군에 25개 지방도를 건설하는 사업을 새롭게 추진한다고 23일 밝혔습니다.경기도는 이런 내용을 담은 '제4차 경기도 도로건설계획(2026~2030)'을 경기도보에 고시했습니다.경기도 도로건설계획은 5년 단위 법정계획으로, 도가 2030년까지 추진할 계획을 담고 있습니다.경기도는 지난 2년간 시군에서 건의한 68개 사업을 대상으로 타당성 검토와 종합평가를 실시했으며, 이중 시급성과 경제성 등을 고려해 25개 노선(85.52km)을 선정했습니다.지역별로는 경기 남부 지역에서 18개(광주2, 김포1, 안성3, 양평1, 여주1, 용인4, 이천3, 평택1, 화성2), 경기 북부 지역에서 7개(가평1, 남양주1, 양주2, 연천1, 파주1, 포천1)가 건설됩니다.도는 25개 노선 가운데 사업의 실행력, 기대 효과, 도로 기능 등을 종합적으로 고려해 우선 시행할 11개 핵심 사업을 결정했습니다.우선 사업성이 우수하고 실행력이 확보된 도로로 지방도 310호선 화성 문학∼신리 1.67km 확장과 용인 역북∼서리 3.06km를 추진합니다.지역 경제에 활력을 불어넣을 '관광형 도로'에는 포천 기지∼길명(2.89km) 구간을 신설하고 파주 영장∼영장(2.85km) 구간을 선정했습니다.교통 혼잡 개선을 위한 도로로는 평택 팽성대교∼오성신리(3.77km) 확장 공사와 용인 덕성∼묵리(2.26km), 김포 고정∼귀전(1.68km) 구간 신설 공사가 확정됐습니다.도가 전국 최초로 도입한 '전력망 도로 공동 건설' 4개 노선도 핵심 사업에 선정됐습니다.용인 반도체 클러스터와 연결되는 지방도 318호선 구간의 이천 금당∼신필(3.19km), 이천 수산∼행죽(3.82km), 용인 독성∼백봉(5.53km), 용인 백암∼설성(9.76km) 등입니다.도는 한국전력공사와 협업해 도로 건설 단계부터 전력망을 설치해 신속하게 반도체 산단에 전기를 공급하고 도로 건설에 따른 불편과 예산 낭비를 동시에 해결할 계획입니다.김대순 경기도 행정2부지사는 "단순한 이동 수단으로서의 길이 아닌 주민의 일상에 기회를 주는 길을 만들겠다"며 "'제4차 경기도 도로건설계획'이 차질 없이 진행되도록 행정력을 집중하겠다"고 말했습니다.(사진=경기도 제공, 연합뉴스)