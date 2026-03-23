승무원 교통사고로 에어부산 여객기 방콕서 15시간 지연

▲ 여객기 지연에 공항서 대기 중인 승객들

태국 방콕에서 출발해 부산에 도착 예정이던 에어부산 여객기가 승무원이 현지에서 교통사고를 당하는 바람에 15시간가량 지연될 예정입니다.오늘(23일) 언론 취재를 종합하면 한국시간 오늘 오전 0시 55분 방콕 수완나품 국제공항에서 승객 231명을 태우고 부산으로 출발 예정이던 에어부산 BX726편 여객기가 현재까지 출발이 지연되고 있습니다.해당 여객기 승무원들이 호텔 버스를 타고 공항으로 이동 중 교통사고를 당했기 때문입니다.일부 승객은 사전 안내가 부족해 공항에서 장시간 불편하게 대기했다고 불만을 표시했습니다.이에 에어부산 관계자는 "승무원이 공항 이동 과정에서 발생한 갑작스러운 사고로, 관련 상황 파악과 운항 검토 과정에서 다소 시간이 소요됐다"며 "현재는 승객들을 호텔로 안내한 상황"이라고 말했습니다.에어부산은 승무원을 교체해 해당 여객기를 한국 시간 오늘 오후 3시 50분 출발시킬 예정입니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)