'초토화' 최후통첩 D-1인데…이란 "위협은 우리를 단결시킬 뿐" [자막뉴스]

마수드 페제시키안 이란 대통령이 SNS를 통해 "협박과 테러는 우리의 단결을 강화시킬 뿐"이라고 전했습니다.



트럼프 미국 대통령의 '48시간 내 호르무즈 해협 개방 불응 시 이란 발전소 초토화' 발언에 대한 맞대응입니다.



페제시키안 대통령은 현지 시간 22일 소셜미디어 X(옛 트위터) 게시물에서 "이란을 지도에서 지워버리겠다는 환상은 역사를 창조하는 나라(이란)의 의지를 거스르려는 발악"이라며 "호르무즈 해협은 우리 국토를 침범하는 자들 외에는 모두에게 열려 있다. 망상에서 나온 협박에 우리는 전장에서 단호하게 맞설 것"이라고 말했습니다.



이 발언은 앞서 트럼프 대통령이 미국 동부 시간으로 지난 21일 "이란이 지금부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화할 것"이라고 말한 지 약 15시간 만에 나온 반응입니다.



트럼프 대통령의 트루스소셜 게시글이 올라온 건 우리 시간으로 어제 오전 8시 44분쯤으로, 48시간의 만료 시점인 내일 오전까지 채 하루도 남지 않은 상황입니다.



앞서 압바스 아라그치 이란 외무부 장관도 엑스 게시물을 통해 "호르무즈 해협은 폐쇄되지 않았다"며 트럼프 주장을 반박하면서, 호르무즈 해협을 통과하는 데 있어서 "선박들이 주저하는 이유는 전쟁을 두려워하기 때문이고, 그 전쟁은 당신이 선택해서 일으킨 것이지 이란이 일으킨 것이 아니다"라고 반박했습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 안준혁, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)