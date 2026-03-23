이란 대통령 "위협은 우리를 단결시킬 뿐…단호히 맞설 것"

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▲ 페제시키안 이란 대통령 X 게시물

마수드 페제시키안 이란 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 '48시간 내 호르무즈 해협 개방 불응 시 이란 발전소 초토화' 발언에 대해 "협박과 테러는 우리의 단결을 강화시킬 뿐"이라고 맞대응했습니다.페제시키안 대통령은 22일(현지 시간) 소셜미디어 X 게시물에서 "이란을 지도에서 지워버리겠다는 환상은 역사를 창조하는 나라(이란)의 의지를 거스르려는 발악"이라며 "호르무즈 해협은 우리 국토를 침범하는 자들 외에는 모두에게 열려 있다. 망상에서 나온 협박에 우리는 전장에서 단호하게 맞설 것"이라고 말했습니다.이 발언은 시차를 감안하면 트럼프 대통령의 경고 발언 15시간 만에 나온 반응입니다.앞서 트럼프 대통령은 21일 "이란이 지금부터 48시간 이내에 아무런 위협 없이 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 미국은 가장 큰 발전소를 시작으로 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화할 것"이라고 말했습니다.이 발언을 담은 트럼프 대통령의 트루스소셜 게시물은 미국 동부시간 21일 오후 7시 44분(한국 시간 22일 오전 8시 44분)쯤 올라왔으며, 설정한 48시간 시한의 만료 시점은 미국 동부시간으로 23일 오후 7시 44분(한국 시간 24일 오전 8시 44분)쯤이 됩니다.압바스 아라그치 이란 외무부 장관도 22일(현지 시간) X 게시물에서 "호르무즈 해협은 폐쇄되지 않았다"고 트럼프의 주장을 반박하면서, "선박들이 (호르무즈 해협 통항을) 주저하는 이유는 전쟁을 두려워하기 때문이고, 그 전쟁은 당신이 선택해서 일으킨 것이지 이란이 일으킨 것이 아니다"라고 반박했습니다.그는 "어떤 보험사도, 그리고 어떤 이란인도 협박을 더 한다고 해서 태도가 바뀌지는 않을 것이다. (해결책으로 협박 말고) 존중을 시도해보라"며 "항행의 자유는 통상의 자유 없이 존재할 수 없다. 양쪽 다 존중하지 않으면, 그중 어느 쪽도 기대할 수 없는 것"이라고 말했습니다.(사진=마수드 페제시키안 이란 대통령 X 계정 캡처, 연합뉴스)