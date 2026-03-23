3월 수출 '반도체 호조'로 역대 최대…고유가·환율에 원유 수입 28%↑

▲ 지난 2일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습
이달 중순(1∼20일) 수출액이 반도체 수출 호조가 이어지면서 같은 기간 기준 역대 최대를 기록했습니다.
반도체 수출도 187억 달러를 기록하며 한 달 만에 최고 기록을 새로 썼습니다.
전체에서 차지하는 비중이 3분의 1을 넘어섰습니다.
23일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 533억 달러로 작년 동기보다 50.4% 증가했습니다.
종전 최대치였던 지난달 1∼20일 실적(435억 달러)을 한 달 만에 100억 달러 가까이 넘어섰습니다.
조업일수를 고려한 일평균 수출액은 40.4% 늘어난 35억 5천만 달러로 집계됐습니다.
이 기간 조업일수는 15.0일로 작년 동기(14일)보다 하루 많았습니다.
품목별로 보면 반도체 수출액이 187억 달러로 163.9% 급증했습니다.
이는 1∼20일 기준 역대 최대 규모로, 지난달 기록한 이전 최고 수준(151억 달러)을 크게 뛰어넘었습니다.
전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 35.0%로 1년 전보다 15.1%포인트(p) 확대됐습니다.
이밖에 승용차(11.1%), 석유제품(49.0%), 컴퓨터 주변기기(269.4%) 등은 수출이 늘었지만, 선박(-3.9%) 등은 줄었습니다.
국가별로는 중국(69.0%), 미국(57.8%), 베트남(46.4%), 유럽연합(6.6%) 등으로 수출이 증가했습니다.
대미 수출은 조업일수를 반영한 일평균 기준으로도 47.3% 증가했습니다.
반면 싱가포르(-8.5%) 등은 감소했습니다.
같은 기간 수입액은 412억 달러로 에너지 수입 증가 영향에 19.7% 늘었습니다.
품목별로 살펴보면 반도체(34.3%), 원유(27.8%), 반도체 제조 장비(10.4%) 등은 늘어난 반면, 가스(-6.4%) 등은 줄었습니다.
다만 에너지(원유·가스·석탄) 전체 수입액은 18.8% 증가했습니다.
원유 수입액의 경우 1∼20일 기준 1월 43억 달러에서 2월 44억 달러, 3월 47억 달러로 증가세를 보이고 있습니다.
이달 들어 본격화한 중동 전쟁 여파로 국제 유가가 상승하고, 환율도 고공행진을 이어간 영향으로 분석됩니다.
국가별 수입은 중국(24.8%), 미국(33.4%), 유럽연합(23.0%), 일본(17.0%), 타이완(13.0%) 등에서 일제히 늘었습니다.
수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 121억 달러 흑자를 기록했습니다.
(사진=연합뉴스)
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