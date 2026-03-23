개혁 천하람 "박홍근, 민주화운동 인사 특혜 악용해 편법 병역 면제 의혹"

▲ 박홍근 기획예산처 장관 후보자
천하람 개혁신당 원내대표는 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 편법으로 김영삼 정부 당시 민주화운동 인사에 대한 특혜 조치를 악용해 병역을 면제받았다는 의혹을 제기했습니다.
천 원내대표는 오늘(23일) 최고위원회의에서 "박 후보자는 올해 초 서울시장 출마를 염두하고 발간한 저서에 '원래는 늦깎이로 입대할 때까지만 일하기로 했는데 전혀 예기치 않게 병역이 해결되었다'고 썼다"며, "그런데 의원실이 박홍근 후보자에게 <양심수 군 문제 해결을 위한 모임>에서 활동했는지 묻자 박 후보자는 '모임에 참석한 적이 있는 것으로 기억한다'고 답했다"고 지적했습니다.
이어 "본인이 양심수 군면제 모임에 참석해 놓고 '전혀 예기치 않게 병역이 해결되었다'고 국민들께 거짓말을 한 것"이라며, "심지어 거센 사회적 비판을 받았던 연예인들과 유사하게 본인이 면제를 받을 때까지 여러 차례 병역 연기를 반복해 결국 면제를 받았다"고 주장했습니다.
천 원내대표는 "최근에는 병역 자원 부족 현상으로 인해 10명 중 9명은 현역병으로 입대하고 있다"며, "이런 상황에서 병역 문제로 국민들께 거짓말하는 장관 후보는 국민 눈높이에서 장관 자격이 없다"고 덧붙였습니다.
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