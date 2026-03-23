개혁 천하람 "박홍근, 민주화운동 인사 특혜 악용해 편법 병역 면제 의혹"

▲ 박홍근 기획예산처 장관 후보자

천하람 개혁신당 원내대표는 박홍근 기획예산처 장관 후보자가 편법으로 김영삼 정부 당시 민주화운동 인사에 대한 특혜 조치를 악용해 병역을 면제받았다는 의혹을 제기했습니다.천 원내대표는 오늘(23일) 최고위원회의에서 "박 후보자는 올해 초 서울시장 출마를 염두하고 발간한 저서에 '원래는 늦깎이로 입대할 때까지만 일하기로 했는데 전혀 예기치 않게 병역이 해결되었다'고 썼다"며, "그런데 의원실이 박홍근 후보자에게 <양심수 군 문제 해결을 위한 모임>에서 활동했는지 묻자 박 후보자는 '모임에 참석한 적이 있는 것으로 기억한다'고 답했다"고 지적했습니다.이어 "본인이 양심수 군면제 모임에 참석해 놓고 '전혀 예기치 않게 병역이 해결되었다'고 국민들께 거짓말을 한 것"이라며, "심지어 거센 사회적 비판을 받았던 연예인들과 유사하게 본인이 면제를 받을 때까지 여러 차례 병역 연기를 반복해 결국 면제를 받았다"고 주장했습니다.천 원내대표는 "최근에는 병역 자원 부족 현상으로 인해 10명 중 9명은 현역병으로 입대하고 있다"며, "이런 상황에서 병역 문제로 국민들께 거짓말하는 장관 후보는 국민 눈높이에서 장관 자격이 없다"고 덧붙였습니다.