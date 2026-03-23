타이완 외교장관 "31일까지 한국 응답 없으면 입국신고서 '남한' 변경"

타이완 정부가 한국 측의 전자 입국신고서상 '중국(타이완)' 표기에 반발하면서, 이달 31일까지 한국 측의 정식 응답이 없을 경우 타이완 전자 입국등록표상의 '한국' 표기를 '남한'으로 바꾸겠다고 밝혔습니다.



22일(현지 시간) 타이완중앙통신·자유시보 등 타이완 매체에 따르면 린자룽 타이완 외교부장(장관)은 이날 방송된 현지 매체 인터뷰에서 관련 서류상의 한국 표기를 'KOREA(SOUTH)'로 변경하겠다는 입장을 확인했습니다.



린 부장은 "한국 측이 10여 년 전 타이완에 '한성'을 '서울'로, '남한'을 '대한민국'으로 불러줄 것을 요청해 모두 협력했는데 한국은 타이완의 요구를 내버려 두고 상관하지 않고 있다"고 비판했습니다.



앞서 타이완 외교부는 한국 측 표기에 반발, 지난 1일 이미 타이완 외국인 거류증상의 '한국' 명칭을 '남한'으로 바꿨고, 31일까지 긍정적 응답이 없으면 전자 입국등록표에 대해서도 같은 조치를 하겠다고 18일 밝힌 바 있습니다.



한국 외교부는 타이완 측에 이에 대해 협상하자고 답한 상태라는 게 타이완 매체 설명입니다.



린 부장은 19일 취재진과 만나 타이완 측 입장 표명에 대해 "효과가 있을 것으로 믿는다"면서 "양측이 모두 받아들일 수 있는 결과가 있기를 바란다"고 말한 바 있습니다.



린 부장은 이날 한국과 타이완 양자 관계에 대한 질문에 지난해 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 당시 한국 측과 타이완 대표단의 소통을 거론하며 불만을 표출했습니다.



그는 "당시 한국 정부는 타이완 주한대표처(주한 타이완대사관에 해당)와 소통하지 않고, 주타이베이 한국대표부(주타이완 한국대사관에 해당)를 통해 간접적으로 전달했다"면서 "상대가 좀 높은 곳에 있었다(高高在上)"고 비판했습니다.



이어 "APEC 기간 일부 분쟁과 관련, 타이완 측에서는 예의를 다했다"며 "결국 상대도 문제를 인식하고 비로소 대표성을 갖춘 관료를 파견했다"고 말했습니다.