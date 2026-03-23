[자막뉴스] 선출 2주 지났는데도 AI 사진만…살아는 있나?

모즈타바 하메네이가 아버지의 뒤를 이어 이란의 새로운 최고지도자로 선출된 지 2주가 지났지만, 생사를 둘러싼 논란이 사그라들지 않고 있습니다.



여전히 대중 앞에 모습을 드러내지 않는 가운데, 모즈타바가 미국과 이스라엘의 폭격에 다쳐 러시아로 이송됐다는 소문까지 돌았습니다.



미국 월스트리트저널(WSJ)은 현지시간 21일 이란 내부에서조차 모즈타바가 살아있기는 한 것인지 의문을 제기하는 시선이 늘고 있다고 보도했습니다.



모즈타바는 지난 12일 취임 후 첫 연설을 통해 '피의 복수'를 다짐했지만, 당시 메시지는 국영 TV 앵커가 대독했고, 지난 20일 이란의 새해 명절을 맞아 발표한 신년사도 마찬가지였습니다.



최고지도자로 선출된 이후 단 한 번도 공개 석상에 모습을 드러내지 않은 데다 육성조차 공개되지 않고 있는 것입니다.



이란 당국이 공개하고 있는 모즈타바의 사진도 대부분 AI로 생성한 것이거나 촬영 연도를 알 수 없는 오래된 사진뿐입니다.



월스트리트저널은 이란 시각이미지 전문가들과 함께 모즈타바의 사진을 분석한 결과, 상당수가 AI로 생성됐거나 조작됐다는 결론을 내렸다고 전했습니다.



모즈타바의 엑스(옛 트위터) 계정 프로필 사진이 구글 AI로 과거 사진을 수정한 것으로 확인된 것이 대표적입니다.



이런 상황이 지속되자 일각에서는 모즈타바를 '골판지 아야톨라'라고 조롱하는 목소리도 나오고 있다고 신문은 전했습니다.



온라인에서는 지지자들이 골판지로 만든 모즈타바의 모습에 환호하고 있는 모습이 담긴 AI 영상이 퍼져나가기도 했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 나홍희, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부)