BTS 광화문 공연, 전 세계가 봤다…넷플릭스 77개국 1위

▲ 돌아온 방탄소년단(BTS)

넷플릭스에서 생중계된 방탄소년단의 컴백 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 77개국 넷플릭스 1위에 올랐습니다.오늘(23일) 온라인 콘텐츠 서비스 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 전날 기준으로 넷플릭스 영화 부문 1위를 차지했습니다.국가별로는 한국을 포함해 미국, 일본, 영국 등 77개국에서 정상에 올랐습니다.또한 바하마, 체코, 아일랜드 등 14개국 2위, 뉴질랜드 3위 등 플릭스 패트롤에서 집계하는 모든 국가에서 3위 안에 들었습니다.플릭스 패트롤은 넷플릭스가 제공하는 '톱 10' 순위 등을 기준으로 국가별로 점수를 매기고 순위를 집계합니다.방탄소년단은 지난 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 열고 타이틀곡 '스윔'(Swim) 등 정규 5집 '아리랑'에 수록된 신곡 무대를 최초 공개했습니다.넷플릭스는 전 세계 190여 개국에 생중계한 이 공연으로 한국에서 처음 라이브 이벤트를 선보였습니다.(사진=연합뉴스)