BTS 광화문 공연, 전 세계가 봤다…넷플릭스 77개국 1위

▲ 돌아온 방탄소년단(BTS)
넷플릭스에서 생중계된 방탄소년단의 컴백 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'(BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG)이 77개국 넷플릭스 1위에 올랐습니다.
오늘(23일) 온라인 콘텐츠 서비스 순위 집계 사이트 플릭스 패트롤에 따르면 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'은 전날 기준으로 넷플릭스 영화 부문 1위를 차지했습니다.
국가별로는 한국을 포함해 미국, 일본, 영국 등 77개국에서 정상에 올랐습니다.
또한 바하마, 체코, 아일랜드 등 14개국 2위, 뉴질랜드 3위 등 플릭스 패트롤에서 집계하는 모든 국가에서 3위 안에 들었습니다.
플릭스 패트롤은 넷플릭스가 제공하는 '톱 10' 순위 등을 기준으로 국가별로 점수를 매기고 순위를 집계합니다.
방탄소년단은 지난 21일 서울 광화문 광장에서 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 열고 타이틀곡 '스윔'(Swim) 등 정규 5집 '아리랑'에 수록된 신곡 무대를 최초 공개했습니다.
넷플릭스는 전 세계 190여 개국에 생중계한 이 공연으로 한국에서 처음 라이브 이벤트를 선보였습니다.
(사진=연합뉴스)
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