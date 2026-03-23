반도체 질주 속 수출 또 최대…이달 1∼20일 533억 달러, 50.4%↑

▲ 지난 2일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습

이달 중순(1∼20일) 수출액이 반도체 수출 호조가 이어지면서 같은 기간 기준 역대 최대를 기록했습니다.반도체 수출도 187억 달러를 기록하며 한 달 만에 최고 기록을 새로 썼습니다.전체에서 차지하는 비중이 3분의 1을 넘어섰습니다.오늘(23일) 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 533억 달러로 작년 동기보다 50.4% 증가했습니다.종전 최대치였던 지난달 1∼20일 실적(435억 달러)을 한 달 만에 100억 달러 가까이 넘어섰습니다.조업일수를 고려한 일평균 수출액은 40.4% 늘어난 35억5천만 달러로 집계됐습니다.이 기간 조업일수는 15.0일로 작년 동기(14일)보다 하루 많았습니다.품목별로 보면 반도체 수출액이 187억 달러로 163.9% 급증했습니다.이는 1∼20일 기준 역대 최대 규모로, 지난달 기록한 이전 최고 수준(151억 달러)을 크게 뛰어넘었습니다.전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 35.0%로 1년 전보다 15.1%포인트(p) 확대됐습니다.이 밖에 승용차(11.1%), 석유제품(49.0%), 컴퓨터 주변기기(269.4%) 등은 수출이 늘었지만, 선박(-3.9%) 등은 줄었습니다.국가별로는 중국(69.0%), 미국(57.8%), 베트남(46.4%), 유럽연합(6.6%) 등으로 수출이 증가했습니다.대미 수출은 조업일수를 반영한 일평균 기준으로도 47.3% 증가했으나 싱가포르(-8.5%) 등은 감소했습니다.같은 기간 수입액은 412억 달러로 에너지 수입 증가 영향에 19.7% 늘었습니다.반도체(34.3%), 원유(27.8%), 반도체 제조장비(10.4%) 등은 늘어난 반면, 가스(-6.4%) 등은 줄었습니다.다만 에너지(원유·가스·석탄) 전체 수입액은 18.8% 증가했습니다.국가별 수입은 중국(24.8%), 미국(33.4%), 유럽연합(23.0%), 일본(17.0%), 타이완(13.0%) 등에서 일제히 늘었습니다.수출액이 수입액을 웃돌면서 무역수지는 121억 달러 흑자를 기록했습니다.(사진=연합뉴스)