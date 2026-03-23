디섐보, LIV 골프 남아공 대회 우승…2주 연속 우승

▲ 남아공 대회 우승 디섐보

미국의 브라이슨 디섐보가 LIV 골프 남아프리카공화국대회 정상에 올라 2주 연속 우승을 차지했습니다.디섐보는 남아공 요하네스버그 인근 미드랜드의 더 클럽 앳 스테인시티에서 열린 대회 마지막 날 4라운드까지 최종 합계 26언더파를 기록했습니다.스페인 욘 람과 연장전을 벌인 디섐보는 연장 첫 홀인 18번 홀(파5) 버디로 우승을 확정했습니다.이로써 디섐보는 지난주 싱가포르 대회에 이어 2주 연속 LIV 골프 대회 개인전을 제패했습니다.디섐보는 싱가포르 대회에서도 연장에서 이태훈(캐나다)을 꺾고 우승했습니다.LIV 골프 통산 개인전 5승을 달성한 디섐보는 이번 대회에서는 소속팀 크러셔스GC가 단체전 1위에도 올라 2관왕이 됐습니다.특히 디섐보는 싱가포르, 남아공 대회를 연달아 제패하면서 불과 2주 만에 상금 890만 달러(약 134억 원)를 벌었습니다.개인전 우승 상금은 400만 달러씩 800만 달러입니다.단체전에서는 싱가포르 대회 6위로 60만 달러의 25%인 15만 달러와 이번 대회 우승 상금 300만 달러의 25%인 75만 달러를 합쳐 90만 달러를 챙겼습니다.송영한이 합계 16언더파 공동 17위에 올랐고, 안병훈은 합계 8언더파 공동 44위로 마쳤습니다.(사진=AP, 연합뉴스)