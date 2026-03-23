관절 제작부터 달리기 테스트까지…중국 베이징 로봇시험센터

▲ 20일 오후 중국 베이징 휴머노이드 로봇 혁신 센터 시험·검증 플랫폼에서 조립 중인 휴머노이드 로봇들이 트레드밀 위를 걷는 시험을 하는 모습.

"로봇은 자동차와 달라요. 생산 공정이 완벽히 자리 잡은 자동차와 달리, 신흥 산업인 로봇 산업은 아직 '바닥 돌을 더듬으면서 강을 건너는' 상황입니다. 관절 각도나 부품 강도, 전류 세기를 하나하나 따져봐야 하죠."20일 오후 중국 베이징시 남동부 외곽 신도시 이좡(亦庄)의 경제개발구 디지털공장.9천600㎡(약 2천900평) 규모 부지 위에 큼직하게 세워진 6층짜리 건물에서는 '사람 같은' 모양을 한 수십 대의 로봇이 갖가지 테스트를 받고 있었습니다.작년 4월 이좡에서 열린 세계 첫 휴머노이드 로봇 하프마라톤 대회에서 우승을 차지한 '톈궁'(天工)의 새 로봇 제품들은 쿵쿵 소리를 내며 트레드밀(러닝머신) 위를 달렸고, 몇몇은 공중에 매달린 채 차례를 기다렸습니다.이곳은 지난해 문을 연 '베이징 휴머노이드 로봇 혁신 센터 시험·검증 플랫폼'입니다.베이징 내 인공지능(AI)·로봇 연구기관과 업체들이 밀집한 이좡에서 체화지능(embodied intelligence·물리적 실체를 갖고 실제 환경과 상호작용하는 인공지능) 로봇 기술을 전문적으로 검증하기 위해 만들어졌습니다.대량 생산 전의 로봇 기업과 대학, 연구소가 시제품 제작, 성능·공정 검증, 공정 최적화, 기능 조정, 완제품 조립·조정, 공정 최적화 등을 원스톱으로 할 수 있게 만들었다는 게 플랫폼 측 설명입니다.이날 1층 창고에서는 바퀴 달린 로봇들이 사람 도움을 거의 받지 않은 채 이리저리 움직이며 선반에 쌓인 부품을 찾아 올리고 있었습니다.위층에서는 연구원들이 따로따로 분리된 로봇의 '사지육신'을 앞에 두고 가동 범위와 강도, 전기 신호 등을 체크·기록했고, 한층 더 올라가자 조립이 끝난 로봇의 운동 능력을 시험하는 중이었습니다.로봇이 직립할 수 있는지를 본 뒤에는 달리기 30분과 걷기 20분으로 이뤄진 '노화'(老化) 테스트를 했습니다.이를 통과한 로봇은 50분에 걸쳐 한 번 더 달리고 걸어야 했는데, 이때 설계된 이동 속도로 움직이면서도 바닥에 표시된 눈금 범위를 벗어나지 않아야 안정성을 인정할 수 있다고 책임자 딜런 장 경리는 설명했습니다.여기에 중국 휴머노이드 로봇들이 자주 보여주는 춤 동작 테스트까지 마치면 최종 표면 처리 단계로 넘어갑니다.로봇 한 대를 테스트하는 데는 8시간 정도가, 조립까지 마치는 데는 모두 이틀가량이 걸립니다.제이슨 자오 경리는 플랫폼을 찾은 각국 취재진에게 "현재는 시제품 생산·테스트 장비 500세트를 보유하고 있고, 체화지능 로봇을 연간 5천 대 생산할 수 있는 능력을 갖췄다"며 "(조립이나 시험 등에서) 아직은 사람이 개입하는 비중이 큰데 앞으로 차츰 자동화 비율을 높여갈 것"이라고 설명했습니다.플랫폼 측은 일선 연구기관과 기업을 위해 건물 안에 '핵심 시범 생산라인'도 구축했습니다.효율과 신뢰성을 높인 표준화·모듈화 조립 공정의 '모범'을 보여주고, 체화지능 로봇의 핵심인 다양한 형태의 관절 부품을 생산해 공급하는 것이 목적이라고 이들은 설명했습니다.중국 중앙 당국이 최근 수년에 걸쳐 AI와 로봇 산업을 전략 육성하면서 지방정부들도 앞다퉈 첨단 산업 기업·인재 유치와 투자에 뛰어들고 있습니다.동부 저장성 항저우가 AI 기업 딥시크와 중국 로봇업계 선도 기업 유니트리를 비롯한 '항저우 6룡'으로 앞서나가자 인접한 경제 수도 상하이는 AI 산업단지 모쑤공간(模速空間)을 만들어 인재 끌어들이기에 나섰습니다.로봇 분야에서는 중부 후베이성 우한시도 적극적인 지방정부 중 하나로 꼽힙니다.(사진=연합뉴스)