암은 유전이라 예방불가?…"5가지만 피하면 50%까지 예방"

암에 대한 잘못된 인식 중 하나는 가족력 등 유전적 요인에 의한 경우가 대부분이라 예방이 어렵다는 것입니다.



그러나 전문가들은 몇 가지 생활 습관만 교정하면 암 발생의 절반은 예방이 가능하다고 봅니다.



암 예방의 날인 21일 대한암학회에 따르면 세계보건기구(WHO)는 ▲ 흡연 ▲ 음주 ▲ 감염 ▲ 비만 ▲ 식이 등의 위험 요인을 교정하면 암 발생을 최소 30%, 최대 50%까지 예방할 수 있다고 밝혔습니다.



흡연은 암 발생 확률을 증가시키는 대표적 요인입니다.



암 예방을 위해서는 직접 흡연뿐 아니라 간접흡연도 피해야 합니다.



미국암연구학회에 따르면 담배를 끊기만 해도 폐암 생존율은 12% 올라가는 것으로 나타났습니다.



최근 국내 연구에서는 하루에 담배를 1갑 이상씩 피우던 '골초' 흡연자의 경우에도 금연 후 2년이 지나자 폐암 위험이 감소했습니다.



술은 간암 외에도 최소 7종의 암 발병과 관련이 있는 1군 발암물질입니다.



주종이나 주량에 상관없이 마시는 순간부터 위험이 증가합니다.



한국역학회에 따르면 하루 평균 소주 1병을 마시면 마시지 않을 때보다 암 위험이 39% 높아집니다.



암학회는 특히 유방암 고위험군이나 B·C형 간염 등 만성 간질환이 있는 경우에는 반드시 금주해야 한다고 강조했습니다.



병원체가 체내에 침입해 증식하는 만성 감염도 암을 유발하는 중요 원인으로, 국내 연구에 따르면 우리나라 암 발생 5분의 1은 만성 감염에 의한 것입니다.



주요 병원체로는 인간유두종바이러스(HPV), 헬리코박터균(H.



pylori), B·C형 간염 바이러스, 간흡충 등이 있습니다.



B형 간염 바이러스나 HPV 예방에는 백신 접종이 가장 효과적입니다.



헬리코박터균의 경우 구강 접촉과 음식 공유 등을 조심하고 주기적 검사를 받아 감염 확인 시 제균 치료를 시행한다.



간흡충 예방을 위해서는 민물고기 섭취에 주의해야 합니다.



비만은 간암, 대장암 등 12종 이상의 암 발병과 관련이 있습니다.



과체중 기준인 체질량지수(BMI) 25 이하의 적정 체중을 유지하며 주 5회 이상, 하루 30분 이상 땀이 날 정도의 운동을 하는 것이 권고됩니다.



또한 40세를 기준으로 서구적 식단을 끊기만 해도 기대 수명은 10년 증가하는 것으로 보고됐습니다.



서구적 식단에 많이 포함된 동물성 지방 등은 직장·전립선암 등의 위험을 높이고 가공육이나 붉은 고기는 대장암과 밀접한 관련이 있습니다.



식단은 채소와 과일을 포함해 균형 있게 유지하고 짜거나 탄 음식은 먹지 말아야 합니다.



한편 WHO는 암 발생 인구의 3분의 1은 조기 진단을 통해 완치가 가능하며, 말기 발견 시 (5년) 생존율은 6%에 불과하지만 조기 발견 시에는 64%까지 상승한다고 보고했습니다.



암학회는 5가지 요인과 관련한 생활습관 교정에 더해 "증상이 없는 시점에 검진을 통해 암을 조기에 발견하면 예방 효과가 크다"고 말했습니다.



(사진=연합뉴스)