1. "발전소 파괴 시 다시 지을 때까지 호르무즈 봉쇄"



48시간 안에 호르무즈 해협을 개방하지 않으면 이란의 발전소들을 초토화하겠단 트럼프 대통령의 경고에 이란은 그렇게 하면 해협을 아예 봉쇄하겠다고 응수했습니다. 미국이 지분을 갖고 있는 중동 기업들과 중동 지역의 핵심 인프라들을 추가 공격하겠다고도 위협했습니다.



2. "이란 원유 한국에 판매 가능"…"미, 회담 준비 착수"



베선트 미 재무장관이 제제가 풀린 이란산 원유가 한국을 비롯한 미국의 동맹국들에게 갈 수 있다고 말했습니다. 미국이 이란과의 회담 준비에 착수했다는 보도도 나왔습니다.



3. 화재 원인 규명에 '속도'…오늘 합동 감식



오늘(23일) 14명이 숨진 대전 공장 화재 현장에서 합동 감식이 진행됩니다. 아직 신원이 확인되지 않은 사망자는 12명입니다.



4. 25조 '전쟁 추경' 추진…"다주택 공직자 배제"



당·정·청이 25조 원 규모의 '이란 전쟁 추경'을 신속하게 추진하기로 의견을 모았습니다. 이재명 대통령은 부동산 정책 수립 과정에 다주택 공직자는 배제하라고 지시했습니다.