오늘 현장 합동감식…'불법증축·기름때' 규명 초점

<앵커>



14명이 숨진 대전 공장 화재의 원인을 규명하기 위해 오늘(23일) 현장 감식이 진행됩니다. 공장 불법 증축을 비롯해 회사가 불이 날 위험을 방치했는지에 대한 수사도 속도를 내고 있습니다.



정지연 기자입니다.



<기자>



실종자 14명의 시신을 모두 수습하고 현장 진단에 돌입한 지 이틀째 경찰과 소방은 어제 사전 회의를 통해 안전 대책을 논의하고 오늘 오전 10시 반 현장 감식을 진행할 예정이라고 밝혔습니다.



당국은 화재가 발생한 경위와 인명피해가 커진 원인 등을 밝히는 데 주력할 계획입니다.



다만, 건물 붕괴 우려가 있어 안전하지 않단 전문가 판단이 나오면 내부로 진입하지 않을 방침인 걸로 확인됐습니다.



당국은 공장 동관 1층에서 불이 시작한 걸로 추정하고 있으며 가장 많은 9명의 사망자가 발견된 건물 2층의 복층 구간에 주목하고 있습니다.



층고가 높은 2층을 2개 층으로 나눠 휴게 시설 등을 마련한 건데 건축 도면에도 표시되지 않은 불법 증축한 공간이라 정면에는 창문이 없어 환기가 되지 않고 탈출에도 어려움이 있었을 걸로 보입니다.



불이 빠르게 확산한 것과 관련해선 자동차 부품 가공 공정에서 쓰이는 절삭유 기름때와 먼지 등이 그 원인으로 거론되고 있습니다.



회사 내에서도 화재 위험성이 큰 절삭유 유증기와 기름 찌꺼기 등이 축적되는 것을 우려해 이에 대한 대책을 여러 차례 요구한 것으로 알려졌습니다.



경찰은 공장 관계자들을 상대로 화재 원인과 함께 불이 크게 번질 위험이 있는 요소들에 대한 관리가 제대로 이뤄지고 있었는지 수사할 방침입니다.



또 경찰은 희생자 전원에 대한 부검을 마친 뒤 DNA 분석 작업을 진행 중인데 이르면 오늘 중 결과가 나올 것으로 보입니다.



(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 박나영)