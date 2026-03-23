'우주 발사체' 썼나…4천km 날아간 미사일 '파장'

<앵커>



이란이 4천 킬로미터 떨어진 미국과 영국의 공동 기지에까지 탄도 미사일을 쏜 건 그 동안 알려진 이란의 최대 사거리인 2천 킬로미터보다 두 배나 확장된 겁니다. 미국에게 중동 바깥까지 타격할 능력이 있다는 걸 과시한 걸로 보입니다.



보도에 김아영 기자입니다.



<기자>



미국의 스텔스 전략 폭격기 B-2가 인도양 한가운데 위치한 디에고 가르시아섬의 미국과 영국 합동 군사기지에 내리는 장면입니다.



디에고 가르시아 기지는 미군이 핵잠수함과 유도미사일 구축함 등을 운용할 수 있는 전략적 거점으로 미국의 주요 군사작전마다 핵심 역할을 해왔습니다.



그런데 현지 시간 20일 오전, 이란이 4천km나 떨어져 있는 이곳을 향해 탄도미사일을 발사하면서 서방 언론의 관심이 집중됐습니다.



이란 스스로 제한해 왔던 미사일 사거리 2천km의 2배 거리로, 서유럽권은 물론 중동 밖 미군 자산까지 직접 타격할 능력을 과시했기 때문입니다.



이란 반관영 메흐로 통신은 "이란 미사일의 사거리가 과거 테헤란이 밝혔던 것 이상임을 시사하는 것"이라고 보도했습니다.



영국 텔레그래프는 이번 공격에 사용된 미사일이 최대 80개의 집속탄을 탑재할 수 있는 20톤급 '코람샤르4'라는 추정을 내놨습니다.



이란이 실제 사거리 4천km급 탄도미사일을 보유하지는 않았지만, 위협 수위를 높이기 위해 탄두를 제거하고 무게를 줄여 사거리를 늘렸을 거라는 분석도 제기되고 있습니다.



이란이 250kg의 위성을 대기권 밖 지구 저궤도로 올리는 용도로 설계한 자체 우주발사체 기술을 활용했을 가능성도 거론됩니다.



[장영근/한국국가전략연구원 미사일센터장 : 엔진을 활용했을 수가 있다, 충분히 4,000km 정도의 사거리를 도달할 수 있는 그런 미사일로 (우주용) 로켓을 전환했을 수 있다(는 거죠.)]



전문가들은 이란이 미국과 이스라엘에 맞서 예상을 뛰어넘는 탄도미사일 능력을 공개해 맞불을 놓고 미사일 전력의 건재함을 과시하려는 것으로 해석했습니다.



(영상편집 : 조무환)